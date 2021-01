Coronavirus à Lyon : 47,9 % des Lyonnais évitent désormais les transports en commun

Les Lyonnais demandent une plus grande fréquence dans les transports en commun pour améliorer la sécurité sanitaire en ayant des rames moins bondées.

Selon le rapport mondial 2020 de la société moovit sur l'utilisation des transports en commun, les Lyonnais ont repensé leur façon de se déplacer durant la période de Covid-19. 10,1 % d'entre eux ont déclaré qu'ils n'utilisaient plus ce mode de transport depuis le début de la crise sanitaire et 37,8 % les utilisent moins fréquemment. La sécurité sanitaire est un des facteurs majeurs de désaffection des transports collectifs. 49 % des usagers lyonnais disent qu'ils utiliseraient plus ce mode de déplacement si les véhicules étaient moins bondés et souhaitent une augmentation de la fréquence des passages.

Toutefois, 43,5 % des usagers des transports en commun indiquent ne pas avoir modifié leurs habitudes, 6,4 % disent prendre davantage les transports en commun. Le report modal a même été assez minime selon l'étude puisque seulement 2,5 % des usagers sont passés à un autre moyen de transport.

Côté chiffres, les Lyonnais passent en moyenne 38 minutes dans les transports en commun (par trajet) contre 52 minutes à Paris et 33 minutes à Toulouse. En France, la distance moyenne parcourue en transports en commun est de 10,4km à Paris contre 4,5km dans l'agglomération lyonnaise. À Lyon, le temps d'attente moyen est de 10 minutes.