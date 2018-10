Concert : Inspector Cluzo, country rock

The Inspector Cluzo, alias Mathieu Jourdain et Laurent Lacrouts © DR

Mi-rockeurs, mi-fermiers, les deux Gascons de The Inspector Cluzo enchaînent depuis dix ans les disques et les concerts par dizaines. Partageant leurs vies entre leurs oies et leurs ouailles, la boue et le blues, le goût du foie gras et la foi en un coup très sûr pour l’authentique non feint. Ils passent par Lyon le 5 octobre.

The Inspector Cluzo, c’est un peu les White Stripes à la ferme. Avec eux, Eyres-Moncube, dans les Landes, moins de 350 habitants, prend des airs de Nashville champêtre où les santiags laissent place aux bottes de fermier, les jeans aux combinaisons de travail et le chapeau de cow-boy au béret. Et c’est en se calquant sur le rythme de la nature que Laurent Lacrouts (chant, guitare) et Mathieu Jourdain (batterie), qui se sont connus sur les bancs de… maths sup, mènent de front une carrière de rockeurs et de producteurs de foie gras bio.