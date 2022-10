Concert : Dead Can Dance is not dead

Attention légende. Voici un de ces concerts pop (au sens large) comme l’Auditorium sait en livrer en sortant les grandes pompes et en cultivant bien entendu la rareté : le mythe Dead Can Dance.

Porte-drapeau du non moins mythique label 4AD, véritable emblème de l’indépendance (et de l’exigence) musicale des années 80 et 90 (avec des groupes comme Cocteau Twins, Pixies, Bauhaus, Belly, Red House Painters et une esthétique de pochettes entrée au panthéon), Dead Can Dance, mené par la chanteuse Lisa Gerrard et le sorcier Brendan Perry, c’est un genre à lui tout seul détournant la dream pop, hi-jackant les musiques du monde et gothisant le classique, le tout recouvert par une insondable couche d’inquiétante étrangeté.

Le groupe est de nouveau actif et productif depuis une quinzaine d’années après une longue séparation et toujours suivi par une communauté de fidèles jamais remis du choc initial.

Même pour les novices amateurs d’autres musiques, de musique tout court, c’est à voir absolument.

Dead Can Dance à l’Auditorium de Lyon le samedi 22 octobre