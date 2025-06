Ballet acrobatique spectaculaire à Saint-Priest

Mis en scène par la chorégraphe et circassienne Raphaëlle Boitel, le groupe acrobatique de Tanger (venu plusieurs fois aux Nuits de Fourvière) dévoile sa nouvelle création KA-IN, de quoi réjouir les fans de cette compagnie dont les artistes de haut niveau sont issus du cirque et de la danse hip-hop.

Véritable hymne à la jeunesse, la pièce est écrite sous la forme d’un ballet chorégraphique spectaculaire où les interprètes sont portés par un désir de liberté qui prend ses envols à partir d’un groupe fort et solidaire.

Il est question d’individualité, de courage, de lâcher-prise et d’affirmation de soi, du refus de la peur pour réaliser ses désirs profonds et aller vers un ailleurs réinventé. Hommage à une culture marocaine remplie de couleurs et d’énergie, KA-IN est un élan de vie à ne pas rater !

KA-IN - Groupe acrobatique de Tanger/Raphaëlle Boitel – Les 3 et 4 juin au théâtre Théo-Argence – theatretheoargence-saint-priest.fr