Agenda : que faire les 5 et 6 janvier à Lyon ?

Ce week-end, derniers jours pour se rendre à la rétrospective de l'oeuvre de Bernar Venet ou pour profiter de la patinoire en plein air. Outre ces deux rendez-vous, il faut noter de nombreux spectacles pour enfants et un concert des Petits Chanteurs de Saint-Thomas d'Aquin.

Ernest et Célestine

Comme beaucoup de ses semblables, Célestine est destinée à devenir dentiste. Mais elle a d’autres ambitions : elle préfère dessiner. Pour échapper à la carrière qu’on veut la voir embrasser, elle choisit de gagner la surface, endroit craint par les souris car y vivent les ours. Là, tombée dans une poubelle, elle manque de se faire dévorer par Ernest, un ours affamé. Célestine ne se laisse pas faire et, peu à peu, une amitié se noue entre le plantigrade, qui rêve aussi d’exprimer son tempérament artistique, et la petite souris… Accompagné en direct par les musiciens de l’Orchestre national de Lyon, le film gagne une dimension poétique et émotionnelle toute particulière. Le film est ici présenté en ciné-concert pour la première fois.

Infos pratiques : le samedi 5 janvier à l'Auditorium de Lyon (Lyon 3) à 10h et 15h. Durée : environ 1h30. Tarifs : adultes 16 euros / enfants 5 euros. À partir de 5 ans. Bande annonce du film.

Bernar Venet, rétrospective 2019-1959

Dernier week-end pour se rendre à cette exposition. Elle présente un ensemble inédit de plus de 170 œuvres, des premières performances, dessins, diagrammes, peintures, jusqu'aux photographies, œuvres sonores, films et sculptures, retraçant ainsi 60 années de création.

Infos pratiques : samedi 5 et dimanche 6 janvier de 10h à 19h au Musée d'art contemporain (Lyon 6). Tarif normal 9 euros, tarif réduit 6 euros.

Au chaud pour Noël, par la Cie Artyzanos

Cette fable poétique et burlesque met en scène Chipka Line et Fil Virgule, deux vagabonds. En cette période de Noël, le froid s’installe au rythme des illuminations. Avec des objets récupérés au fil de leur périple et leur chapiteau sur roulette, arriveront-ils à trouver la chaleur de Noël ? Avec simplicité et imagination, loin du misérabilisme attendu lorsque l’on touche à la pauvreté, "Au Chaud pour Noël" pose un univers à la fois drôle et poétique, burlesque et attachant. Spectacle familial dès 4 ans (45 min).

Infos pratiques : le samedi 5 janvier à 14h30 et le dimanche 6 janvier à 11h à l’Actes 2 Théâtre (Lyon 9). Tarifs : adulte 17 euros, étudiant 15 euros.

Concert du Nouvel An

Les Petits Chanteurs de Saint-Thomas d'Aquin offrent leur concert de début d'année aux couleurs de Noël. Ces polyphonies traditionnelles et populaires viendront de France, d'Angleterre mais aussi d'autres pays du monde.

Infos pratiques : dimanche 6 janvier à 16h30 à l'église Saint-Antoine (Lyon 7).

Bulles de Neige

Un délicat tableau hivernal composé de bulles de savon transparentes comme de la glace et blanches comme des boules de neige. De la mousse de savon comparable à une tempête de neige envahira la salle et emportera les spectateurs avec elle. Il y aura un peu de magie et un invité inattendu : un bonhomme de neige qui parle ! Et pourquoi pas ? Un spectacle tout public dès 1 an (45 minutes).

Infos pratiques : samedi 5 janvier à 10h30. Tarifs : enfant 9 euros, adulte 11 euros. Renseignements sur le site du théâtre.

Da Vinci – Les inventions d’un génie

Découvrez plus de 100 maquettes réalisées sur la base des dessins de Leonardo Da Vinci, une trentaine de documents originaux tel que : Croquis de la Joconde (Raffaello), Tête d’homme (Michelangelo),… mais aussi la reproduction d’œuvres originales et des codex. Vingt-deux personnes ont travaillé pendant quatre ans à la mise sur pied de cette exposition. Une centaine de croquis de la main du maître ont été utilisés pour construire des maquettes et des répliques grandeur nature d’inventions. L’événement présente au total 200 objets ainsi que des manuscrits et des représentations en 3D.

Infos pratiques : du mardi au dimanche de 10h à 18h à La Sucrière (Lyon 2), jusqu’au 13 janvier. Tarifs : de 8 à 13€.

Y’at’il un yéti dans la ville ?

Madelon est vendeuse dans une chocolaterie. Elle fait la rencontre d’un abominable amateur de chocolat blanc. Coïncidence, tous les stocks de la ville de Lyon ont disparu. Guignol décide alors de mener son enquête ! Malheur ; sa fenotte a disparu elle aussi… Dès 3 ans.

Infos pratiques : le samedi 5 janvier à 10h30 et 15h30 au théâtre Le Guignol de Lyon (Lyon 5). Tarifs : enfant 7,5 euros, adulte 10 euros (tarifs réduits sur justificatif : famille nombreuse, étudiant, senior, chômeur, professionnel du spectacle, groupe de plus de 10 personnes).

Patinoire des Lumières

Plus que deux jours pour profiter de la patinoire installée en plein air sur la place Ambrouise Courtois dans le 8e arrondissement de Lyon.

Infos pratiques : les samedis et dimanches, la patinoire est ouverte dès 9h30 pour les tout-petits (moins de 6 ans) et à partir de 11h pour tous. Fermeture à 19h. Tarif plein 5 €, tarifs réduits 3,5€. Gratuit : moins de 3 ans accompagnés d’un adulte.