Agenda : que faire les 28, 29 et 30 décembre à Lyon ?

Spectacles pour enfants, concert, visites de musées, ce dernier week-end de l’année propose suffisamment d’activités pour occuper petits et grands.

Au chaud pour Noël, par la Cie Artyzanos

Cette fable poétique et burlesque met en scène Chipka Line et Fil Virgule, deux vagabonds. En cette période de Noël, le froid s’installe au rythme des illuminations. Avec des objets récupérés au fil de leur périple et leur chapiteau sur roulette, arriveront-ils à trouver la chaleur de Noël ? Avec simplicité et imagination, loin du misérabilisme attendu lorsque l’on touche à la pauvreté, « Au Chaud pour Noël » pose un univers à la fois drôle et poétique, burlesque et attachant. Spectacle familial dès 4 ans (45 min).

Infos pratiques : samedi 29 décembre à 10h30. Dimanche 30 décembre à 11h puis du mercredi 2 au samedi 5 janvier à 14h30. Dimanche 6 janvier à 11h à l’Actes 2 Théâtre (Lyon 9). Tarifs : adulte 17 €, étudiant 15 €.

La Fée Sidonie et les secrets de Noël

Un spectacle féérique, ludique, pédagogique et drôle sur le thème de Noël. L’atelier du Père-Noël est en effervescence ! La Fée Sidonie rend visite à son ami Pipolim, le responsable des lutins, très en retard dans sa préparation de cadeaux... Sidonie, elle, sait bien qu'elle n’a pas le droit d’en avoir car elle est née fée… et seuls les humains ont droit d'avoir des cadeaux à Noël… Un spectacle familial dès 2 ans (50 min).

Infos pratiques : jusqu’au 30 décembre, tous les jours à 14h30. Dimanche séance à 15h à l’Acte 2 Théâtre (Lyon 9). Tarifs : adulte 11€ et enfant 9€.

Récital de Felicity Lott

La plus francophile des chanteuses anglaises investit la scène de l’opéra pour un récital d’exception. Elle a fait redécouvrir Jacques Offenbach, Reynaldo Hahn, Francis Poulenc et tant d’autres ; ses interprétations de lieder et de mélodies font autorité par leur amour des textes, par l’intelligence de sa diction, par sa verve inégalée ; elle demeure aujourd’hui encore l’une des figures du chant, et n’hésite pas à transmettre sa passion aux jeunes interprètes : Dame Felicity Lott revient en récital à Lyon. Sa voix reconnaissable et son engagement hors du commun en scène sont la promesse d’une soirée aux couleurs de la France, portée par une immense Lady britannique.

Infos pratiques : le dimanche 30 décembre à l’opéra de Lyon (Lyon 1) à 16h. Tarifs de 10€ à 52€.

La Libellule m’a dit

La Compagnie Conte en ombre propose une balade musicale dans une forêt d'ombres et de lumières, un spectacle jeune public où les enfants sont invités à plonger dans un univers sensible. Claude et Marion, musiciennes et conteuses d’ombres, donnent vie et voix à la libellule qui vous guidera dans vos déplacements. Elles projettent les ombres des différents personnages sur les murs, le sol et le plafond et vous font dialoguer avec eux. Par leur chant et leur jeu de clarinette, elles rythment votre parcours et vous guident dans vos actions : poursuivre à quatre pattes, écouter allongés, déambuler, attraper au sol, marcher en rythme, découvrir une percussion, caresser une ombre, donner de la voix. Un spectacle dès 1 an (45 min).

Infos pratiques : jusqu’au 30 décembre au théâtre des Clochards Célestes (Lyon 1er) tous les jours à 10h30 (1-3 ans) et 16h30 (à partir de 4 ans). Tarif unique de 8€.

Noël au CHRSD

Le programme d'activités du Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation, pour les vacances de Noël, permet aux enfants et aux familles de venir découvrir l'exposition permanente "Lyon dans la guerre, 1939-1945" et/ou l'exposition temporaire "Génération 40 - Les jeunes dans la guerre", de façon ludique, vivante et interactive.

Visite-jeu sur la vie quotidienne - vendredi 28 décembre à 14h30 : cette visite ludique propose aux plus jeunes de découvrir et partager le quotidien des enfants durant les années 40 à travers objets, documents et témoignages de l’exposition permanente. Un second temps les invite à expérimenter, en équipe, les réalités de la période autour d’un jeu de plateau. Durée : 1h30 ‒ Dès 7 ans ‒ Tarif : 3 €.

Visite en famille - Dimanche 30 décembre à 15h (exposition permanente) : profitez des vacances scolaires pour découvrir le musée et ses collections en famille. Cette visite invite petits et grands à découvrir, échanger et jouer autour d'une sélection d'objets. L'occasion de partager l'Histoire en famille, tout en s'amusant ! Durée : 1h30 – Visite réservée aux enfants dès 8 ans et aux adultes accompagnants. Tarif : 1 € pour les – de 18 ans, 3 € + entrée du musée pour les adultes accompagnants. (Résistance).

Bells and Spells

Un porte-manteau se met à marcher. Des sièges et une table glissent, s’esquivent, pendant qu’un mur s’ouvre pour laisser surgir un couple de danseurs. Une robe est soudainement mue par une vie autonome… L’étrange rejoint ici le merveilleux. Toutes sortes de mirages font sourire et rêver. Dans Bells and Spells, ni la logique, ni la raison, ni le sérieux n’a voix au chapitre. Aurélia Thierrée et Jaime Martinez nous guident vers des terres hallucinatoires. Des contrées libertaires qui conjuguent humour surréaliste et sens du féérique. Plongée dans l’existence d’une cleptomane, l’artiste aux multiples facettes se retrouve manipulée et sous l’influence des objets qu’elle dérobe. Des objets appartenant à un monde qui n’en fait qu’à sa tête. Spectacle à partir de 8 ans. Ce spectacle visuel est conseillé au public sourd et malentendant (1h10).

Infos pratiques : du mardi au samedi à 21h, les dimanches à 18h (relâche le lundi) jusqu’au 31 décembre au théâtre des Célestins (Lyon 2). À partir de 8 ans. Tarifs : de 9€ à 38€.

Rugby : LOU-Agen

La 13e journée de Top 14 se déroule le 29 décembre à 14h30 au Matmut stadium Gerland pour le LOU face à Agen. Tarif : 8€ la place.

Et aussi : les expositions du musée des Confluences sur les insectes, le peuple kalash, la bande-dessinée avec Hugo Pratt ainsi que la culture japonaise.

