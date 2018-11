Agenda : que faire les 23, 24 et 25 novembre à Lyon ?

Le marché de Noël de la place Carnot ouvre ce samedi. Mais à Lyon, vous trouverez aussi des concerts, du théâtre, des projections au cinéma pour petits et grands.

Un roman graphique au théâtre

Au théâtre de Vénissieux, représentation de Groenland Manhattan, d'après un roman graphique de la dessinatrice Chloé Cruchaudet, ce vendredi 23 novembre à 20h.

Résumé : Fin du 19e siècle : un vent glacial souffle sur l’Occident. En pleine course à l’exotisme, expositions universelles et foires coloniales génèrent fascination et voyeurisme dans les zoos humains qu’elles exhibent aux yeux de tous. Minik est un jeune esquimau arraché à sa banquise au nom de l’impérialisme. Relégué au rang de souvenir vivant par Robert Peary, célèbre explorateur tout en fierté et orgueil qui l’embarque avec d’autres pour les États-Unis, il se voit promettre un bien mauvais rêve américain… Groenland-Manhattan est une épopée de bande-dessinée, d’images animées sur grand écran qui met en regard stratagèmes d’adultes et perceptions d’enfants. La musique jouée en direct porte cette histoire vraie dessinée ; elle accompagne le voyage depuis l’immensité des paysages du Grand-Nord, jusqu’aux étroites ruelles bondées d’un Manhattan cosmopolite. Un spectacle émouvant pour une traversée sensible qui nous rappelle ce qu’on ne peut oublier.

Infos pratiques : dès 9 ans, durée 1h15. Plein tarif : 19€, tarif réduit : 12€, tarif -15 ans : 8€, tarif minima : 5€.

Notre dessinatrice vous attend !

La galerie de notre dessinatrice "Education" fait une grande vente ce week-end. Rendez-vous au Bocal Galerie. Seront en vente des sérigraphies, carnets, cartes, affiches, livres, dessins originaux. 50 % des recettes iront au profit des enfants sans toit de l’école Marc Bloch (Jean Macé)

Infos pratiques : Le 23 novembre de 17h à 20h, le 24 et le 25 novembre de 14h à 18h. Le Bocal Galerie, 83 Rue de Marseille, 69007 Lyon. Evènement Facebook.

Les enfants à l’honneur

Dimanche 25 novembre, c'est aussi la "grande journée des enfants" dans les cinémas Pathé. Au programme, la projection du Livre de la Jungle à 11h. Suivi à 14h du film de Noël Grinch. Enfin, à 16h30, découvrez en avant-première, près de trois mois avant sa sortie en France, le nouveau film des studios Disney, Ralph 2.0 ! De nombreux bonus et cadeaux viendront ponctuer cette journée.

Rétrospective Hitchcock à l’Institut Lumière

Et toujours bien sûr la rétrospective d’Alfred Hitchcock à l'Institut Lumière, avec la projection des Enchaînés (samedi 24 novembre à 18h30) et de Psychose (dimanche 25 novembre à 16h45) pour ce weekend.

Berlusconi à l’écran

Dans Silvio et les autres, Paolo Sorrentino dresse le portrait et l’histoire de Silvio Berlusconi, campé par Toni Servillo. Celui-ci sera au cinéma Comoedia pour parler du film.

Infos pratiques : Samedi 24 novembre à 10h45, durée 2h38, VO. Tarif : 4,90€.

Les courts du réel

Samedi 24 novembre à partir de 14h30 à la Maison du livre de l’image et du son, dans le cadre du Festival du film court de Villeurbanne plusieurs programmes. Un « découverte » à partir de 14h30 pour 52 minutes (six films) et un second « compétition ». Cinq films à partir de 16h30 (92 minutes). Au cours de cette séance, le public est invité à voter pour le prix honorifique du « Meilleur court documentaire 2018. » À écouter pendant la durée de l’événement : Les bruits de la Mlis, de courts documentaires sonores créés lors d’ateliers réalisés par Marie-Noëlle Battaglia.

Infos pratiques : auditorium (niveau -1), entrée libre et gratuite. Programme complet.

Cinéma en famille

Un film à voir en famille, cité dans notre rubrique Education du mensuel sorti ce vendredi : La vie est belle de Roberto Benigni, à voir à l'Institut Lumière.

Infos pratiques : dimanche 25 novembre à 14h30. Tarifs : de 0€ (pour les porteurs de la carte Lumière) à 7,50€ (plein tarif). Site internet.

Festival La Chose publique

Jusqu’au 24 novembre, la Villa Gillet et Res Publica proposent le festival "La chose publique", une semaine de débats autour de thématiques de société. Différentes conférences sont au programme autour du rapport entre les individus et les institutions, de l'engagement citoyen, de l'état des lieux de la démocratie dans le monde etc. Programme complet sur le site de l'événement.

Festival Riddim Collision

Né il y a 20 ans, le Riddim Collision est devenu un rendez-vous incontournable de la culture musicale lyonnaise pour son format urbain et sa programmation alternative exigeante. Prescripteur et précurseur, le Riddim Collision revendique une esthétique engagée, programmant bon nombre d’artistes avant leur envole. Au programme notamment samedi 24 novembre, Jeanne Added et Laake au Transbordeur à partir de 20h.

Infos pratiques : programme complet et tarifs sur le site de l’événement.

Soirée Jazz à Francheville

"Ça Jazze fort" à Francheville revient ce vendredi 23 novembre avec le groupe lyonnais FOEHN TRIO groupe soutenu par Jazz RA et qui faisait partie de la programmation Cybèle de la dernière édition de Jazz à Vienne. Jauge de 200 places, réservez avant de vous y rendre. A 19h : ouverture des portes et expo du photographe Christophe Tardy. A 20 h : Tukki en duo / Benjamin Valfroy au piano et Soufiane Terkmani au saxophone. A 21 h : Foehn trio / Christophe Waldner au piano, Cyril Billot à la contrebasse, Kévin Borque à la batterie.

A un mois de Noël…

Le marché de Noël de Lyon ouvre ce samedi 24 novembre sur la place Carnot (Lyon 2e) pour un mois de festivités. Une centaine d’exposants proposeront bijoux, décorations, accessoires de mode, spécialités gourmandes… Si vous avez déjà trouvé vos cadeaux de Noël, vous pourrez profiter du vin chaud, des crêpes, gaufres, tartiflettes, marrons grillés et autres petits plaisirs.

Pour le lancement du marché, le père Noël arrivera aux alentours de 15h15.

Cours de Lindy Hop dans une ambiance joyeuse et ludique dimanche 25 de 11h à 12h30.

Venez vous amuser avec des jeux en bois surdimensionnés : de 15h à 18h les dimanche 25 novembre.

Infos pratiques : du samedi 24 novembre au lundi 24 décembre. Ouvert tous les jours, de 10h30 à 20h du dimanche au jeudi, et de 10h30 à 22h le vendredi et le samedi. (horaires réduits pendant la Fête des Lumières).

On vous conseille aussi Voces a capella à l’Auditorium et le concert salsa pour Emy, atteinte d’une maladie rare.