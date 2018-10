Agenda : que faire à Lyon les 26, 27 et 28 octobre ?

D’expositions en concerts, en passant par des représentations de théâtre et la traditionnelle Vogue des Marrons, retrouvez une sélection des activités à faire ce weekend.

Secrets de bijoux

Le Palais de la Bourse accueille une exposition de bijoux précieux (lire ici). Près de 300 pièces sont présentées. Organisée par Francéclat - comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table - cette exposition met en valeur les techniques de fabrication du bijou ainsi que les métiers qui entoure sa conception. Découvrez des colliers d'avant-garde, des manchettes branchées, des pendentifs en diamants, etc. Des fabricants lyonnais exposent parmi les 70 marques présentes leurs réalisations.

Infos pratiques : du 24 au 30 octobre, de 11h à 19h, au Palais de la Bourse (salle de la Corbeille). Entrée gratuite. Accès métro : station Cordeliers. Pour les enfants, samedi après-midi, une chasse au trésor est organisée.

Touaregs

Avant-dernier weekend pour l’exposition « Touaregs », qui se termine le 4 novembre, au musée des Confluences. Les Européens ont souvent une vision figée de l’esthétique et de la société touarègues. Pour rompre avec cette image, l’exposition montre comment l’artisanat, la poésie et la musique, supports privilégiés de l’expression du style touareg, témoignent du dynamisme d’une société en constante évolution, confrontée aujourd’hui à de multiples bouleversements socio-politiques, climatiques et économiques.

Infos pratiques : vendredi de 11h à 19h, samedi et dimanche de 10h à 19h. Accès Tram T1 : arrêt musée des Confluences. Plein tarif : 9€. Tarif réduit : 6€. Tarif pour tous à partir de 17h : 6€. Tarif 18 – 25 ans : 5€.

Her en concert

La sortie du premier album de Her est marquée par un drame : la disparition tragique l'été dernier de Simon, alter ego et double musical de Victor. Ce dernier a choisi de poursuivre leur œuvre commune avec la sortie ce premier opus. « Tous les titres ont été composés à quatre mains, comme on l'a toujours fait avec Simon. Ce disque est le fruit de notre travail en duo. »

Infos pratiques : samedi 27 octobre, au Transbordeur, à 20h30. Adresse : 3 boulevard Stalingrad à Villeurbanne. Tarif : 30 euros.

Schumann et Chopin à l’Auditorium

Les musiciens Sol Gabetta et Bertrand Chamayou, respectivement au violoncelle et au piano, reprennent Robert Schumann (Fünf Stücke im Volkston, op. 102), Benjamin Britten (sonate pour violoncelle et piano en ut majeur, op. 61) et Frédéric Chopin (sonate pour violoncelle et piano en sol mineur). Par son engagement, sa technique, son charisme, Sol Gabetta marche aujourd’hui sur les traces de ces géants ; avec Bertrand Chamayou, ce sont à quinze ans de connivence artistique, des centaines de concerts à deux et un magnifique album Chopin (Sony).

Infos pratiques : le 28 octobre, dans la Grande Salle de l'Auditorium, à 16h. Adresse : 149 rue Garibaldi à Lyon. Durée : 1h20. Série 1 : 48 €. Série 2 : 34 €. Série 3 : 16 €.

Bloody Memory

La compagnie du Canard Bleu présente Marie, à la fin d'un de ses plus beaux voyages. Dans sa tête, s'agitent les souvenirs d'une vie simple mais remplie de bonheur. Mona, petit hippocampe ambulant, prend soin de chaque fragment de mémoire et de chaque faculté assimilée au cours de ces années. Mais les images s'usent sur les murs, les sons s'évanouissent dans le vide et Mona, pleine d'entrain et de vie, se voit confrontée à un dysfonctionnement qu'elle ne peut gérer.

Infos pratiques : les 26 et 27 octobre, au Théâtre de l'Uchronie à 20h30. Adresse : 19 rue de Marseille à Lyon. Tarifs : 15€ / 10€ (- de 18 ans, étudiants et demandeurs d'emploi, uniquement sur présentation d'un justificatif).

Trois ruptures

La rupture est-elle l’apogée de l’histoire d’amour ou son inéluctable point de chute ? Rémi de Vos nous parle-t-il de passion ou se délecte-t-il de ces instants hystériques qui conduisent à la séparation ?

Infos pratiques : les 26 et 27 octobre à 20h30, le 28 octobre à 17h, au Théâtre des Marronniers. Adresse : 7 rue des Marronniers à Lyon.

Peau d’Âne

Un dimanche par mois, l’Aquarium Ciné Café propose une séance familiale accompagnée de quelques repères cinématographiques en introduction. Ce 28 octobre, c’est la comédie musicale de Jacques Demy (1970) qui est projetée, avec Catherine Deneuve, Jean Marais et Jacques Perrin dans les rôles titres.

Résumé : la reine moribonde a fait promettre au roi de n’épouser qu’une femme plus belle qu’elle. Dans tout le royaume, une seule personne peut se prévaloir d’une telle beauté, sa propre fille. Revêtue d’une peau d’âne, la princesse désespérée s’enfuit du château familial.

Infos pratiques : dimanche 28 octobre, à l’Aquarium Ciné Café à 18h. Adresse : 10 rue Dumont à Lyon. Tarifs : 6/4 euros. Dès 6 ans.

Spectacle : l’assemblée des lucioles

La maison de la danse accueille dix artistes professionnel.les et un chœur de cent habitant.es. Ensemble, ils composent un cabaret poétique, populaire et réjouissant. Prologue de l’Assemblée des lucioles : « Rêvons-nous lucioles : bêtes à feu fragiles dans la solitude, mais tellement brillantes en bande, en clan, en assemblée. Faisons résonner nos peines et en joies en appel. Clignotons doucement mais intensément, émettons vers l’autre un chant lumineux. Ensemble, sœurs lucioles, d’une lumière particulière et précieuse, nous brillerons. »

Infos pratiques : le 27 octobre à 20h et le 28 octobre à 16h, à la Maison de la Danse. Adresse : 8 avenue Jean Mermoz à Lyon. Tarifs : Plein tarif 10€, tarif réduit 5 €, tarifs partenaires et groupes : 3€ pour les adultes et 1 € pour les enfants. Tarif préférentiel à 3 euros pour les détenteurs de la Carte senior. Dès 7 ans.

La Vogue des marrons

Jusqu’au 11 novembre, la fête foraine traditionnelle lyonnaise anime la Croix-Rousse. Manèges, autos-tamponneuses, châteaux hantés, barbes à papa, pommes d'amour, churros et autres gourmandises etc., pêche aux canards, stands de tir à la carabine…

Infos pratiques : place de la Croix-Rousse à Lyon. Horaires pendant les vacances scolaires : le vendredi de 13h à 23h, le samedi de 10h à 23h, le dimanche de 10h à 21h.

Retrouvez aussi ici une sélection d'activités à faire durant les vacances scolaires.