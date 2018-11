Agenda : que faire à Lyon les 16, 17 et 18 novembre ?

Du théâtre dans les salles de cinéma, des concerts de guitare et festivals de littérature, mais aussi du numérique et des débats de société, voici le programme de ce week-end.

Lucrèce Borgia de Victor Hugo, mise en scène de Denis Podalydès

Dimanche 18 novembre à 17 h, dans les cinémas Pathé Bellecour, Carré de soie et Vaise, sera retransmise la pièce de Victor Hugo, adaptée par Denis Podalydès à la Comédie-Française, avec des costumes de Christian Lacoix. Ecrite en 1832, Lucrèce Borgia est considérée par George Sand comme l'œuvre « la plus puissante » de Victor Hugo. L'auteur y déforme la réalité historique et l'adapte à sa vision dramatique, entachant ainsi de fratricide, non pas César Borgia mais Lucrèce, fine lettrée protectrice des arts, muée en monstre pétri d'amour maternel.

Informations, tarifs et réservations.

La 30e édition du festival Les Guitares

Le festival Les Guitares revient pour un mois de concerts. Cela débute ce week-end avec plusieurs artistes français et étrangers. Le festival se déroule dans différents lieux, touchant ainsi un large public.

Ladell McLin (blues – « Remember Jimi ») : vendredi 16 et samedi 17 novembre à 20h30 au théâtre Sous le caillou, Lyon 4e.

Tommy Emmanuel (finger picking) – Australie : samedi 17 novembre à 20h30 à l’Espace Tonkin de Villeurbanne.

Glenn Arzell & Claire Nivard (folk) – France : samedi 17 novembre à 15h à la médiathèque du Tonkin à Villeurbanne.

Leyle McCalla avec Rebecca Roger (USA) : samedi 17 novembre 2018 à 19h au Polaris à Corbas.

Le festival de la Bulle d’Or à Brignais

Les 17 et 18 novembre au Briscope, le Festival de la Bulle d’Or présente sa 29e édition. Au programme, deux jours de rencontres autour de la bande-dessinée avec des dédicaces (voir aussi ici), remise de prix, ventes d’albums, mais aussi animations variées comme les Battles BD : deux dessinateurs s’affronteront sur un thème que vous aurez choisi avec comme armes du papier et des crayons. Même équipement pour les jeunes recrues qui, sous les ordres de l’illustratrice de renom Nathalie Janer, feront revivre l’âge viking au travers de frises dessinées.

Infos pratiques : samedi 17 et dimanche 18 novembre de 10h à 18h au Briscope, Parc de l’Hôtel de ville à Brignais (69). Parking gratuit et petite restauration sur place. Accès tram-train depuis Lyon Saint-Paul. Remise des prix le samedi 17 à 17h. Tarif : 4€ / 2€ (enfants + 10 de ans, étudiants, chômeurs), gratuit (enfants -10 ans accompagnés, personnes déguisées en personnage de BD). Programme complet sur le site de l'événement.

Événement : Odyssée II

Samedi 17 novembre de 14h à 20h, au planétarium de Vaulx-en-Velin, dans le cadre du 3e festival Tous Numériques, le tiers-lieu Arts et Cultures Numériques propose une journée axée sur les expériences ludiques des pratiques numériques : l’artiste Merovee emmènera le public dans des paysages sonores expérimentaux de la ville de Vaulx-en-Velin, deux oeuvres proposeront des expériences audiovisuelles immersives, et un temps d’échange avec les équipes à la fin de la journée permettra de débriefer.

Infos pratiques : gratuit. Les places étant limitées, venir tôt pour pouvoir assister à l'événement.

Le week-end des Fonds régionaux d’art contemporain

Les vingt-trois Fonds régionaux d’art contemporain organisent pour la troisième fois le rendez-vous WEFRAC sur tout le territoire national. Les 17 et 18 novembre, les FRAC vous ouvrent leurs portes partout en France pour vous faire découvrir l’art d’aujourd’hui. Rendez-vous à l’Institut d’art contemporain de Villeurbanne : entrée libre des expositions de Katinka Bock, Radio Tomorrow's Sculpture et Collection à l'étude, Chaosmose.

Samedi 17 novembre à 14h : visite en LSF (langue des signes française), à 15h30 : visite posture(s) à l'œuvre : la visite expérience propose de laisser place au corps en mouvement en relation avec les œuvres. Visite réalisée avec Marie-Zénobie Harlay, danseuse et chorégraphe professionnelle. 20 places - Tarif : 10 €.

Dimanche 18 novembre à 15h30 : Family Sunday. Visite en famille, pour un moment d’échange et de convivialité, suivie d’un bon goûter ! En présence de l'artiste Katinka Bock. Tarifs : adulte 7 euros, enfants 2 euros.

Concert folk avec Joe Bel

Instinctive et autodidacte, Joe Bel donne ses premiers concerts, seule à la guitare. À peine quelques mois plus tard, Asaf Avidan la repère et voilà qu'elle assure toutes les premières parties de sa tournée européenne. Derrière la douceur angélique de l'artiste se cache une force de caractère exceptionnelle, qui permet aujourd’hui à ce premier opus de voir le jour, entre folk et soul, français et anglais.

Infos pratiques : dimanche 18 novembre à 17h au théâtre Comédie Odéon. Plein tarif 23,50€ (catégorie 1), 21,50 € (catégorie 2).

Découverte de la filière de la soie

L’association interprofessionnelle Intersoie France, la Métropole et la Ville de Lyon ont choisi de mettre en lumière la filière de la soie à travers l’événement : SILK IN LYON. Les six étapes de la filière seront mises en avant : la sériciculture (élevage des vers à soie), le dévidage et moulinage, le tissage, la création du dessin, l’impression sur cadre et l’ennoblissement. Parmi les animations proposées : une chasse au trésor pour les enfants pour découvrir le trésor des soyeux (samedi et dimanche à 11h et 15h, 1h, dès 8 ans, 10€) ; les 25 ans de l’association Soierie Vivante avec une série de photographies inédites (tout public) ; une conférence sur Henriette Letourneau, dernière passementière de la Croix-Rousse, fondatrice de l’association Soierie Vivante (adultes, samedi et dimanche de 14h30 à 15h15).

Infos pratiques : samedi 17 novembre de 10h à 19h, et dimanche 18 novembre de 10h à 18h, au Palais de la Bourse. Tarifs sur place : entrée un jour : 5 euros, gratuit pour les - de 18 ans.

Le festival Sang d’encre à Vienne

Les 24e journées autour de la littérature policière se déroule les 17 et 18 novembre à Vienne. De nombreux auteurs seront présents pour des rencontres et signatures. Rendez-vous à la salle des fêtes (Place Miremont). Rencontres/dédicaces avec une cinquantaine d'auteurs invités, tables rondes, expositions, et animations Jeux Frissone avec la ludothèque.

Infos pratiques : entrée 2€, gratuit pour les enfants accompagnés. Programme complet et horaires sur le site de Sang d'Encre.

Carte blanche à Patrick Leboutte

Dans le cadre du mois du film documentaire, rencontre avec Patrick Leboutte, qui livrera ses réflexions sur le cinéma documentaire. La projection de deux films, Héligonka, de Yann Le Masson, et Les deux Visages d’une femme Bamiléké de Rosine Mbakam, sera suivie d'un échange avec la salle.

Infos pratiques : samedi 17 novembre à 15h à la Maison du livre de l’image et du son de Villeurbanne.

La chose publique

Du 15 au 24 novembre, la Villa Gillet et Res Publica proposent le festival "La chose publique", une semaine de débats autour de thématiques de société. Différentes conférences sont au programme autour du rapport entre les individus et les institutions, de l'engagement citoyen, de l'état des lieux de la démocratie dans le monde etc. Programme complet sur le site de l'événement.