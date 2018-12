Agenda : que faire à Lyon les 14, 15 et 16 décembre ?

Un festival du numérique, des séances de cinéma jeune public et de nombreuses expositions sont programmés ce week-end. Avec Noël en ligne de mire pour les enfants de la Maîtrise de l’Opéra de Lyon.

Exposition : la vie mode d’emploi

Dernier week-end pour parcourir l’exposition qui retrace les manières dont les citadins habitent les logements populaires. La vie mode d’emploi s’appuie sur l’histoire complexe des mobilités humaines du XXe siècle pour retracer l’évolution des manières d’habiter dans les grandes villes. Décliné en sept univers, le parcours muséographique propose aux visiteurs : un regard sur l'histoire du logement urbain populaire de la fin du XIXe siècle à nos jours ; des séquences immersives favorisant la compréhension des conditions de vie, comme la reconstitution d'un taudis insalubre et d'un living-room très sixties ; une mise en images onirique de l'œuvre de Georges Perec à laquelle l'exposition emprunte son titre.

Infos pratiques : ouvert jusqu’au dimanche 16 décembre de 14h à 18h au musée urbain Tony Garnier (Lyon 8). Plein tarif 5€, réduit 4€, gratuit - de 12 ans.

Super demain

Ce festival du numérique propose d’apprendre en s’amusant et d’échanger sur les enjeux de la révolution numérique. Cet événement rassemble des intervenants, des pédagogues, des designers, des scientifiques, des développeurs, des gamers, des militants, des makers, des contributeurs, tous acteurs des cultures numériques. Passionnés, actifs, ils viennent pour partager leurs savoirs, leurs savoir-faire, leurs initiatives, leurs projets, leurs passions. Au programme : programmez des robots, explorez les jeux-vidéo, testez les casques de réalité virtuelle, mettez-vous dans la peau d’un Youtubeur et apprenez à protéger vos données personnelles. Tout le détail sur superdemain.fr

Infos pratiques : dimanche 16 décembre de 10h à 18h au Palais de la Bourse, entrée gratuite sans réservation. Espace restauration. Plus de détails sur superdemain.fr

CinématoKid

Les classiques du cinéma et beaux films d’animation à découvrir en famille, à partir de 2 ans. Au programme ce week-end :

Samedi 15 décembre à 14h30 : Le Pôle Express (R. Zemeckis, 1h40, dès 7 ans).

Dimanche 16 décembre à 10h30 : Myrtille et la lettre au Père Noël (42 min, dès 2 ans).

Infos pratiques : séances à l’Institut Lumière, 4€ pour tous.

Concert de Noël

Emmenées par Karine Locatelli, les voix d’enfants de la Maîtrise de l’Opéra de Lyon donnent à Noël sa féérie. Si les chœurs de la Maîtrise sont familiers aux amateurs d’opéra qui ont régulièrement l’occasion d’admirer l’engagement et le précoce professionnalisme de ces enfants musiciens, les entendre seuls accompagnés par l’Orchestre est une occasion singulière. Les fêtes de Noël ont suscité chez les musiciens européens (Britten, Gounod…) de superbes pages dédiées aux jeunes voix, où se mêlent féérie et nostalgie – les enchantements de Noël ont souvent la teinte des souvenirs.

Infos pratiques : le dimanche 16 décembre à 16h en l’église Saint-Bonaventure Tarifs : de 10 à 17h. À partir de 6 ans.

Rencontres/dédicaces à la Fnac

Baptiste Beaulieu sera ce vendredi 14 décembre à 17h30 à la Fnac à Bellecour. L’auteur présente son nouveau roman "Toutes les histoires d’amour du monde" (Editions Mazarine).

Sébastien Bouillet chef pâtissier-chocolatier lyonnais, sera samedi 15 décembre de 15h à 17h à la Fnac Bellecour, à l’occasion de la sortie de son livre Best Of : "Le meilleur de Sébastien Bouillet en 10 recettes". Un véritable cours de pâtisserie en pas à pas illustrés - avec conseils et astuces - pour réussir ses recettes comme le grand chef.

Exposition : Au-delà des frontières

Du 15 au 21 décembre, cette exposition présente les travaux des artistes Akio Pecha, créateur de délicates poupées japonaises en papier, et de Enora "concept artist" dans l'animation et bédéiste. L'exposition sera l'occasion au travers de l'atelier de poupées en papier (samedi) de montrer une technique de création japonaise. Ces poupées seront d'ailleurs disponibles à la vente. L'artiste Enora dédicacera son artbook "Memories from Japan" sur place à partir de 16h, samedi 15 décembre à l’occasion du vernissage de l’exposition.

Infos pratiques : samedi 15 décembre de 11h à 19h non-stop, puis du mardi au vendredi de 13h à 19h à l’espace Lyon Japon (Lyon 6, métro Charpennes).

Le roman de Renart

Voleur, menteur, glouton, débauché, beau parleur et contestataire, Renart ne manque pas une occasion de ridiculiser Ysengrin, le loup, son grand ennemi ; de tromper Noble, le lion, son roi ; et bien sûr de dévorer les volailles qui, comme Chantecler le coq, ont le malheur de croiser sa route. Ni les procès, ni les duels, ni les condamnations à mort ne peuvent venir à bout d’un héros si retors. Puisant dans la matière foisonnante des récits qui forment le Roman de Renart, composé au cours des XIIe et XIIIe siècles, l’adaptation fait entendre la verve, parfois crue, de la langue originale.

Infos pratiques : samedi 15 décembre à 15h et 18h30 au Théâtre National Populaire (TNP) de Villeurbanne. Durée : 1h, à partir de 10 ans. Billetterie ici.

Da Vinci – Les inventions d’un génie

Découvrez plus de 100 maquettes réalisées sur la base des dessins de Leonardo Da Vinci, une trentaine de documents originaux tel que : Croquis de la Joconde (Raffaello), Tête d’homme (Michelangelo),… mais aussi la reproduction d’œuvres originales et des codex. Vingt-deux personnes ont travaillé pendant quatre ans à la mise sur pied de cette exposition. Une centaine de croquis de la main du maître ont été utilisés pour construire des maquettes et des répliques grandeur nature d’inventions. L’événement présente au total 200 objets ainsi que des manuscrits et des représentations en 3D.

Infos pratiques : du mardi au dimanche de 10h à 18h à La Sucrière (Lyon 2), jusqu’au 13 janvier. Tarifs : de 8 à 13€.

Spectacle d’improvisation

Dans « Mel invite », Melinda Nouette, championne du monde d'impro, monte sur scène aux côtés d'autres joueurs sélectionnés par ses soins. Autant dire des pointures !

Infos pratiques : samedi 15 décembre à 21h à l’Improvidence (Lyon 3). Tarifs : Adulte : 16 € (Sur le site internet : à partir de 9 € + frais de dossier).

Le CNSMD ouvre ses portes

Samedi 15 décembre à partir de 10h à 17h, le Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon (CNSMD) propose à tous de découvrir ses activités autour de la danse. Venez rencontrer l’équipe pédagogique et les étudiants. Entrée gratuite.

Le vendredi 14 décembre, « cartes blanches » sont laissées aux danseurs du conservatoire à partir de 20h à la salle Varèze (Lyon 9). Gratuit, réservation obligatoire à partir au 04 78 28 34 34.

One man show avec Stan

"Quelque chose en nous de De Vinci", c’est le troisième one man show de Stan. Cette fois, il part à la conquête de sa propre liberté et trace sa route, en faisant sauter tous les obstacles.

Infos pratiques : vendredi 14 décembre à 20h30, samedi 15 décembre à 20h et 22h au Complexe (Lyon 1er). Tarifs : de 12 à 18 €, enfant : à partir de 12 €, étudiant : à partir de 15 €.