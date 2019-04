Agenda : que faire à Lyon du 24 au 28 avril

Vous voulez profiter pleinement de la dernière semaine des vacances scolaires ? Ne cherchez pas plus loin, nous sommes là pour vous indiquer les meilleures opportunités de sorties !

"Le Porteur d'Histoire" : du 23 au 27 avril

Le théâtre comédie Odéon propose du 23 au 30 avril à 19h la pièce " Le porteur d'histoire " de Alexis Michalik. Récompensé de deux Molières en 2014 la pièce saura vous captiver le temps d'une soirée. 5 acteurs et un plateau nu sont chargés de titiller votre imaginaire de spectateur grâce à un récit qui traverse l'histoire et le monde.

Prix : de 15€ à 27,5€

Théâtre Comédie Odéon - 6 rue Grolée - Lyon 69002

http://www.comedieodeon.com/spectacle/le-porteur-dhistoire/

Chillday : Croix-Rousse : 24 avril

Les Platanes, bar du 4e arrondissement, a choisi d'animer votre milieu de semaine ! Tous les mercredis vous êtes invité à venir vous poser avec vos amis pour partager un verre animé par la musique hip-hop du DJ. Un rendez-vous de l'été, idéal pour souffler après le boulot. La soirée commence à 18 et s'achève à 2 heures du matin.

Les Platanes - 10 place Lieutenant Morel - 69001 Lyon

https://www.facebook.com/events/les-platanes/chillday-croix-rousse/1899955710300342/

Nocturne Japan spirit : 25 avril

Pour les amoureux de la culture populaire japonais ou les curieux, voilà une occasion à saisir. Au musée des confluences, de 18 à 22 heures jeudi, une soirée thématique est organisée. Vous pourrez, entre autres, voir du cosplay, jouer à des jeux d'arcade, vous régaler de street food japonaise. L'événement est gratuit et ouvert à tous. C'est aussi l'occasion de visiter l'exposition Yokainoshima 6€ gratuit pour les moins de 18 et étudiant moins de 26 ans.

Musée confluence - 86 quai Perrache - 69002 Lyon

http://www.museedesconfluences.fr/fr/evenements/nocturne-japan-spirit

Les Intergalactiques : du 25 au 30 avril

Le grand festival de SF lyonnais est de retour à Lyon et environ pour la 8e fois. Cette année c'est la thématique post-apocalyptique qui sera à l'honneur de cette édition " Chutes et apocalypses ". Table ronde, rencontre avec auteurs et vidéastes, librairie, film… Tout est fait pour connaître ce qu'il nous attend après la fin du monde…

Plusieurs lieux sont occupés par les festivaliers, en voici deux :

Cinéma Le Zola - 117 Cours Émile Zola - 69100 Villeurbanne

Bieristan - 14 Rue Paul Lafargue - 69100 Villeurbanne

http://www.intergalactiques.net/

Collisions urbaines : 26 au 28 avril

Le temps d'un week-end, l'association Superposition, pour fêter ses trois ans, vous propose le festival Collisions urbaines.La proposition de Collisions urbaines c'est de vous faire découvrir le street-art, la musique électronique, danse actuelle…. Tout est concentré au Lyon Arts Dance Center jusqu'à 23 heures !

En prévente le pass pour 3 jours est à 5€

Lyon Arts Dance Center - 22 Passage Faugier - 69007 Lyon

https://superposition-lyon.com/module-slider/collisions-urbaines/

La cimenterie Ephémère : 27 avril

La Cimenterie éphémère ouvre enfin ses portes et c'est ce samedi 27 avril ! Pour l'ouverture deux événements : un marché de vente d'objet contemporain et un brunch en présence du chef Laurent Bouvier de 11h à 15h.

Les prix varient selon les événements, pour le brunch c'est de 22 à 35€.

La Cimenterie – 9001 chemin de carrières – 69250 Albigny-sur-Saône

https://www.macimenterie.com/

Lyon Bières festival : 27-28 avril

4e édition du Lyon Bières festival ! 120 brasseries sont attendues pour déguster une myriade de saveurs houblonnées différentes. Vous pourrez apprendre à brasser votre propre bière, apprendre à associer vos plats et votre boisson favorite et bien sûr, le plus important, déguster.

Profiter d’un tarif préférentiel en passant via internet : 6,50€ au lieu de 8€

Sucrière - 49-50 Quai Rambaud - 69002 Lyon

https://www.lyonbierefestival.fr/2019/#

Sur les pavés la sérigraphie #5 : 28 avril

La sérigraphie savez-vous ce que c'est ? Technique d'imprimerie elle utilise des pochoirs pour décorer vêtements, tableau, mur… Installé rue Burdeau vous n'avez plus qu'à flâner entre les 50 stands proposant diverses activités dans un esprit braderie.

rue Burdeau - 69001 Lyon

https://raclettesparty.fr/2019/02/15/sur-les-paves-la-serigraphie-2019/