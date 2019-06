Agenda du week-end : que faire à Lyon les 15 et 16 juin ?

Des fanfares de la Croix-Rousse au notes électro du Double Mixte, des salles obscures d' l'Institut Lumière aux carrés de fouille des journées de l'archéologie, les Lyonnais auront une large choix d'activités pour se détendre ce week-end... Enfin, si la menace orageuse ne vient pas gâcher la fête.

Avis aux Indiana Jones en herbe ! Les journées nationales de l'archéologie font leur retour à Lyon. Hâte de découvrir comment on dresse un chantier de fouille et de plonger dans les carrés à la recherche d'objets du passé ? Rendez-vous au musée Lugdunum de Fourvière, qui propose de découvrir la chaîne opératoire des chantiers de fouille. Des évènement sont prévus un peu partout à Lyon, notamment au musée Gadagne et dans le département.

La Croix-Rousse en fête

Le plateau de la Croix-Rousse va résonner de notes de musiques jusque tard dans la nuit. Le festival de la Croix-Rousse envahit de nouveau le 4e arrondissement, ce samedi. Avec des concerts tout au long de la soirée dans le Jardin des Chartreux. Mais aussi des initiations au Kung-Fu, au Yoga, des piñatas et des ateliers de théâtre. Et des stands de commerçants et artisans sur le Boulevard.

Danser avec la reine

Un open air gratuit et prisé. L'évènement Bass Save the Queen, créé l'an dernier sous le patronage des Nuits Sonore comme un Extra du festival, fait son retour ce samedi. Le fameux bus change de décor cette année pour se garer au Double Mixte de Villeurbanne. Perchés sur son toit, un florilège d'artistes "venus répandre le UK way of life", assurent les organisateurs. Et toujours une friperie, un magasin de vinyles et de quoi se restaurer sur place.

Une nuit avec Bill Murray

Passer la nuit avec l'un des acteurs les plus cool de l'historie du cinéma. C'est la promesse de l'Institut Lumière qui propose une nuit spéciale Bill Muray, ce samedi soir. Il faudra certes de l'endurance pour tenir le marathon de quatre des principaux films de l'acteur américain : Ghostbuster, Un Jour sans fin, La Vie aquatique et Lost in translation. Heureusement, la programmations e grignote aussi film par film.

Dans la jungle de Villeurbanne

Tout le week-end, le festival Urban Jungle viendra réveiller la culture urbaine à Villeurbanne. Musiques et arts de rue animeront la friche de l'Autre Soie pour cette 5e édition. Avec des espaces d'expression libre, des foodtrucks et des conférences.

Jazz à Lyon

Le Festival Jazz à Vienne répète ses gammes à Lyon. Deux semaines avant l'arrivée des artistes dans l'amphithéâtre isérois, Jazz à Vienne se chauffe, avec un warm-up à La Commune, dans le 7e arrondissement. Le tiers-lieu branché accueillera concert et exposition au milieu des clients venus se restaurer ou boire un coup.

