Agenda : comment s’occuper à Lyon durant les vacances de février ?

Ateliers ludiques, expositions, ciné-conférence, spectacle et e-sport : nul besoin de partir à la montagne pour se divertir à Lyon durant les vacances d’hiver.

Ateliers peinture au musée Lugdunum

“Peinture romaine” : les enfants de 8 à 12 ans pourront laisser libre court à leur inventivité avec l’atelier d’initiation à la tempera, une technique de peinture à l’œuf et aux pigments naturels.

Mardi 19 février et jeudi 21 février. Tarifs : 4€

Sur réservation au 04 72 38 81 91

Partir à l’aventure dans le Musée des confluences

Le musée propose l’atelier en famille “L’aventure Chrono’lab”. Parents et enfants sont invités à faire équipe pour tenter de résoudre une énigme pleine de rebondissements pour découvrir ou redécouvrir de manière ludique les collections du musée. Atelier organisé pour les enfants de plus de 6 ans.

Les mardis, jeudis et samedis à 14h. Tarifs 5/3€

Mais que fait-on de ses journées lorsqu’on est empereur d’un des plus grands empires de l’histoire ?

Le musée propose aux enfants de 6 à 7 ans la visite active “Un jour chez l’empereur” afin de s’immerger dans le quotidien du célèbre empereur romain Claude, né à Lugdunum. Une manière originale et pédagogique de se familiariser avec les œuvres du musée.

Les lundis 18 et 25 février, mercredis 20 et 27 février, jeudis 21 et 28 février à 10h30. Tarifs : 10€

La photographie immortalise les grandeurs antiques passées

Le musée Lugdunum- Musée et théâtres romains ouvre au public son exposition « L’esprit des ruines ». Le photographe Ferrante Ferranti capture en noir et blanc la magnificence des monuments antiques. Ses œuvres donnent à voir non pas des ruines, mais des vestiges commandés par les grands de l’Histoire, désireux de marquer le passé par leur pouvoir toujours palpable des siècles plus tard.

Jusqu’au 3 mars 2019, de 11h à 18h, sauf les lundis. Tarifs : de 2,50€ à 4€ pour les adultes. Gratuit pour les moins de 18 ans.

Exposition : ville et respect de la biodiversité peuvent faire bon ménage

L’architecte milanais Stefano Boeri réfléchit à de nouvelles stratégies d’aménagement du territoire, entre urbanité et respect de la biodiversité. Il propose l’exposition “Forêts verticales et métropoles biodiverses” au Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Rhône.

Entrée libre. Adresse : 6bis, quai Saint-Vincent 69001 Lyon.

Les enfants ne pourront plus avoir peur du loup !

Le spectacle Anita peur de tout à La Comédie Odéon propose un voyage initiatique et humoristique qui explore les peurs enfantines dans un décor onirique. C’est Martha, “Peur de rien”, qui va accompagner les enfants jusqu’ à ce qu’ils deviennent de petits “chasseurs de peur”.

Du 18 23 février 2019, Du lundi au samedi à 11h. Spectacle accessible pour les enfants de 4 à 12 ans. Plein tarif : 15,50€. Enfant de moins de 12 ans : 11,50€. Adresse : 6 rue Grolé, 69002, Lyon.

“Toruk, le premier envol”

Toruk, est un spectacle inspiré d’Avatar, le film de James Cameron qui s’apprête à faire son grand retour dans les salles en 2020. Mis en scène par la célèbre compagnie du “Cirque du Soleil”, le show amène son public dans l’univers merveilleux de Pandora. Un spectacle visuel époustouflant qui allie bioluminescence, maquillages spéciaux, jeux de lumières ultraviolentes et surtout, créativité.

À la Halle Tony Garnier du 20 au 24 février. Tarifs : à partir de 51€. Adresse : 20 Place Docteurs Charles et Christophe Mérieux, 69007 Lyon

Croix-Rousse : visite contée de Jirôme lors de la révolte des canuts

La compagnie artistique lyonnaise “Cybèle-arts” propose toute la semaine des visites contées de la Croix-Rousse à partager en famille. Jirôme et son apprenti Tony vous conteront l’époque tourmentée des barricades lors de la célèbre révolte des canuts que traverse la ville en 1831. Parents et enfants pourront donc découvrir les traboules et les secrets de ce quartier lyonnais plein d’histoires.

Visite accessible dès 8 ans. Départ : montée de la Grande côte. Arrivée : Place Tolozan.

Plein tarif : 15€. Moins de 16 ans : 7,50€. Réservation en ligne obligatoire

Découverte et redécouverte d’Hayao Miyazaki

L’Institut Lumière propose une ciné-conférence composée de séquences analysées des œuvres animées de Hayao Miyazaki, suivies de la diffusion du film Mon voisin Totoro. Ces projections, en français, sont accessibles aux plus jeunes, qui découvriront l’imagination débordante de l’artiste emblématique qui a su véhiculé toute une culture de l’Asie.

Le 21 février à 14h30. Tarifs : Ciné-conférence : 5,50€, 4,50€ (tarif réduit). Film : 7,50€, 6€ (tarif réduit). Si vous avez assisté à la ciné-conférence : 5€.

Adresse : Rue du Premier Film, 69008, Lyon. Salle de cinéma du Hangar du Premier-Film.

“Salon Primevère” : la solidarité et l’écologie à l’honneur

Le “Salon Primevère” à Eurexpo, pour sa 33e édition, est animé par 500 exposants qui présentent aux visiteurs des modes de vie écologiques alternatifs. L’évènement s’attèle à faire prendre conscience au plus large public possible de l’urgence climatique dans laquelle nous nous trouvons. Pour ce faire, les exposants et intervenants nous donnent de multiples conseils pour vivre simplement, facilement et avec respect pour l’environnement.

Du 22 au 24 février. Tarifs : de 6 à 15 € (pass 3 jours : 15€). Gratuit pour les moins de 12 ans.

Adresse : 9 Avenue Louis Blériot, 69680, Chassieu. Contact : 04 74 72 89 90