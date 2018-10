2018, l’odyssée Lumière

2001, l’odyssée de l’espace – Stanley Kubrick © Turner Entertainment Co.

Le festival Lumière fait son retour, ou comment célébrer les grands “classiques” du cinéma. Entre autres réponses, un rendez-vous singulier, volontiers métaphysique, nous est proposé à l’Auditorium.

Et de dix pour le festival Lumière ! Le grand rendez-vous du cinéma “d’autorité” avance comme chaque année ses arguments : films cultes, rétrospectives, invités de marque. Aux côtés des Claude Lelouch, Jane Fonda (prix Lumière 2018), Liv Ullmann ou Claire Denis, un presque inconnu risque bien de s’attirer les feux des projecteurs. Dans le cadre d’un large partenariat entre le festival et l’Auditorium, c’est Douglas Trumbull, créateur des effets spéciaux de 2001 – L’Odyssée de l’espace, qui incarnera ici l’équipe de tournage du chef-d’œuvre de Stanley Kubrick. Un rendez-vous avec la légende qui risque d’en émoustiller plus d’un.