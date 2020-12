XV de France : le Lyonnais Baptiste Couilloud, capitaine des Bleus

Baptiste Couilloud, joueur du Lou Rugby, a été choisi par le staff du XV de France pour mener le groupe à Twickenham, en finale de la Coupe d'Automne des Nations face à l'Angleterre ce dimanche.

Baptiste Couilloud, n'a que 23 ans et s'impose déjà comme un leader naturel d'un XV de France plus flamboyant que jamais. Même s'il doit en partie sa place à la règle des trois feuilles de match maximum par joueur, décidée entre la FFR et la LNR, il impressionne tout de même par sa maturité et sa maîtrise. En l'absence de l'habituel capitaine Charles Ollivon, ou encore des cadres comme Dupont ou Ntamack, le sélectionneur, Fabien Galthié, devait trouver un nouveau capitaine sur qui s'appuyer dans cette équipe de France new look. C'est donc le jeune Lyonnais qui aura la lourde tâche de guider les Bleus durant cette finale de Coupe d'Automne des Nations face à l'Angleterre à Twickenham.

"Bien évidemment le statut de capitaine est toujours spécial au sein d'une équipe et encore plus en équipe de France. C'est un honneur suprême et une grande responsabilité. Nous avons cherché à dédramatiser et en même temps échanger avec Baptiste. On a aussi fait en sorte que tous ses coéquipiers puissent le mettre dans les meilleurs conditions pour ce match. C'est un échange, c'est un partage. Le capitanat n'isole pas, au contraire il regroupe, il rassemble." Raphaël Ibañez, manager du XV de France.

Déjà de l'expérience

Durant cette rencontre, Baptiste Couilloud aura la charge de guider les siens à Londres, où les Anglais promettent l'enfer. Pourtant, le demi de mêlée n'est pas un novice, puisque depuis la saison passée, Pierre Mignoni, l'entraîneur du Lou Rugby, a fait de lui le capitaine de la meute à seulement 22 ans, donc.

Il racontait dans les pages du Midi Olympique il y a quelques semaines au sujet de son rôle de capitaine en club. ""C’est délicat, oui. Ce serait mentir de dire le contraire. C’est un rôle difficile à endosser quand on est si jeune. Malgré tout, un capitaine peut avoir 22 ans quand il est épaulé comme je le suis à Lyon. Je mêle le staff et les autres joueurs. Déjà, je ne suis pas le seul capitaine. Il y a Félix (Lambey) et Charlie Ngatai qui ont aussi ce rôle. [...] Mon rôle est simplifié par leur présence. Malgré tout, ce rôle a été dur à endosser, au départ. Aujourd’hui, je me dis surtout que c’est très constructif, très formateur."

Pour cette rencontre, Baptiste Couilloud ne sera pas le seul Lyonnais puisque le deuxième ligne, Killian Geraci, et le centre Pierre-Louis Barassi, seront aussi titulaires.