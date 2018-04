Week-end sur les routes : orange dans le sens des départs

Deux zones seront en vacances en France ce week-end où Bison futé a classé en orange les journées de vendredi et samedi en Ile-de-France dans le sens des départs.

Pour ce premier chassé-croisé des congés scolaires de Pâques, la zone C va aller aussi pouvoir souffler un peu. Dès ce vendredi soir, Bison futé prévoit que “la circulation sera plus intense qu’à l’ordinaire autour des villes de Paris, Toulouse et Montpellier ; les nombreux bouchons récurrents liés à l’activité économique et professionnelle habituelle seront aggravés par les premiers départs en vacances.” Au niveau de Paris, le week-end est annoncé orange dans le sens des départs en direction de l’ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire), du sud-ouest et du sud-est.

Le samedi même scénario à Paris, ou “des flux inhabituellement denses pour ce jour seront observés au départ de Paris. Les ralentissements générés resteront de niveau modéré”, note Bison futé. La journée est annoncée orange en Île-de-France dans le sens des départs. Enfin dimanche, la journée sera classée verte dans les deux sens.

Dans le sens des retours le week-end sera vert. Bison futé note par ailleurs que “des flux inhabituellement denses pour ce jour seront observés au départ de Paris. Les ralentissements générés resteront de niveau modéré”.