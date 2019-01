Violent accident sur le périphérique lyonnais

Deux personnes ont été grièvement blessées dans un violent accident de la route dans la nuit de vendredi à samedi sur le boulevard périphérique Nord.

Un vol plané dans la nuit lyonnaise. Un grave accident s'est produit la nuit dernière entre 2 et 3 heures du matin sur le périphérique nord, rapporte Le Progrès. Dans la bretelle d'accès à l'A42, le véhicule, de marque Ford, a continué dans le bas à gravier avant de survoler la bretelle d'accès en direction de Marseille.

La petite voiture a terminé sa course dans la glissière de sécurité, avant de plonger dans le vide, six mètres plus bas sur la rue du 8 mai 1945, à Villeurbanne. Grièvement blessés, les deux occupants du véhicules, un homme et une femme d'une trentaine d'années ont été désincarcérés de la carcasse accidentée et évacués vers l'hôpital Edouard Herriot.

Rappelons que la polices enquête toujours sur le dramatique accident survenu le week-end dernier sur l'échangeur de Perrache (lire ici).