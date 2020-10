Violences près de Lyon : Gérald Darmanin attendu ce lundi après-midi à Rillieux

(Photo by PHILIPPE HUGUEN / AFP)

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu ce lundi à Rillieux-la-Pape après les violences samedi soir dans la ville. Des pompiers ont notamment pris à partie et visés par des projectiles.

Une dizaine de voitures incendiées dont l’une contre la façade d’une église, des arrêts de bus détruits, des jets de projectiles sur les pompiers, la commune de Rillieux-la-Pape a connu une flambée de violences dans la soirée de samedi (lire ici).

Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé ce lundi qu'il va se rendre à Rillieux ce soir. "Une église a été prise pour cible dans le cadre de violences urbaines commises à Rillieux. Total soutien aux catholiques et aux sapeurs pompiers pris à partie alors qu’ils éteignaient l’incendie. Ces violences sont intolérables. Je me rendrai sur place ce soir, a-t-il expliqué sur Twitter. Il est attendu à 18h à Rillieux.



Alexandre Vincendet, maire LR de la ville, avait vivement réagi ce dimanche aux événements de la veille. Il a qualifié les actes de la soirée "d’intolérables, inqualifiables et révoltants, d’autant plus qu’ils sont gratuits". Il a décrit les auteurs des violences comme "un commando criminel d’une dizaine de personnes vêtues de noir et cagoulées".

