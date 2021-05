La ville de Villeurbanne organise une journée « Job dating » fin mai pour favoriser l’accès des jeunes à l’emploi. Des offres d’emploi dans la manutention, l’administratif ou encore la restauration, pourront être proposées.



« C’est un engagement d’autant plus important que la crise sanitaire pénalise fortement les moins de 30 ans, qu’ils soient étudiants, jeunes diplômés ou à la recherche d’un emploi, explique le service communication de la ville. Et d’ajouter que c’est pour faciliter les échanges entre les recruteurs et les jeunes et accompagner la recherche de solution de ces derniers, que le bureau information jeunesse villeurbannais propose depuis janvier des sessions de Job dating une fois par mois ».



La prochaine session aura donc lieu le jeudi 27 mai de 16 h à 17 h 30 avec des postes proposés dans les secteurs des travaux agricoles et des inventaires. Les sessions se déroulent au bureau information jeunesse, 15 rue Michel Servet, à Villeurbanne.