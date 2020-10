Villeurbanne : trois mineurs interpellés pour vol avec effraction dans une pharmacie

(Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Les trois adolescents ont été interceptés par la BAC, jeudi dernier, alors qu'ils venaient de forcer le coffre et volaient des médicaments dans une pharmacie de Villeurbanne.

Filmés par des caméras de surveillance, trois jeunes hommes âgés de 13 à 15 ans ont été arrêtés par la BAC jeudi dernier, à trois heures du matin, tandis qu'ils pénétraient par effraction dans une pharmacie de la rue Paul Verlaine, à Villeurbanne.

Tous en état d'ébriété, les adolescents ont été interpellés par les forces de l'ordre tandis qu'ils venaient de piller le coffre-fort et dérobaient des médicaments. Les deux plus âgés ont avoué les faits tandis que le plus jeune affirmait ne pas s'en souvenir.

Présentés au parquet le lendemain, ce dernier a été libéré mais une information judiciaire a été ouverte à son encontre, quant aux deux premiers, ils ont également été laissés libres mais avec une comparution différée.