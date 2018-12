Jean-Paul Bret, maire de Villeurbanne et David Kimelfeld, président de la Métropole, avec la résidente de l’un des appartements

Accueillir des personnes âgées tout en préservant leur autonomie, c’est l’initiative d'une résidence située rue Jean Jaurès à Villeurbanne.

Une salle de sport, une bibliothèque, un espace jardinage et une salle informatique, tout est mis en place pour préserver l’autonomie des 91 habitants de la résidence Autonomie Jean Jaurès à Villeurbanne. "C'est un lieu de vie où les résidents peuvent s’épanouir" explique Marie Pierre Lévèque directrice de la résidence, lors de la visite ce jeudi 13 décembre après-midi du président de la Métropole, David Kimelfeld.

Réhabilitée en 2014, la structure compte 81 appartements T1 de 30 m2 et 5 appartements T2 de 45 m2 . Avec une moyenne d’âge de 81 ans, la résidence permet aux retraités de mener aussi bien une vie individuelle qu’une vie de groupe. L’établissement dispose également de 5 studios conventionnés avec le Parisolidaire Lyon qui accueillent des étudiants pour favoriser la cohabitation intergénérationnelle. Un chien nommé Malice est également pensionnaire depuis 2 ans et fait la joie des retraités.

Avec 110 000 personnes de plus de 75 ans, la Métropole anticipe et veut mettre en œuvre une politique transversale d’adaptation au vieillissement à travers différentes actions : soutien à leur autonomie, à leur maintien à domicile et apport d'une offre de services.