Ce vendredi 4 juin, les classes de 4e du collège Lamartine présenteront à l'Hôtel de Ville de Villeurbanne, à 10 heures, leur travail dans le cadre du projet "Collèges pour l'égalité". Celui-ci se penche sur des questions d'égalité filles/garçons et de partage de l'espace public.

Les collégiens de l'établissement Lamartine présenteront ce vendredi à l'Hôtel de Ville de Villeurbanne, à 10 heures, une saynète intitulée Scène de la jupe. Ils profiteront ensuite de ce moment pour dévoiler un certain nombre de préconisations sur le réaménagement de la cour du collège et de la place de la Paix, située à côté de l'établissement, afin que l'espace soit mieux "partagé".

Cette présentation est le fruit d'une année de travail et de réflexion autour du projet "Collège pour l'égalité", porté par l'association "Robins des villes" et financé par la ville de Villeurbanne. Le projet vise à "sensibiliser aux différentes discriminations et aux rapports entre les filles et les garçons dans la cour de récréation [...] et dans les espaces publics fréquentés par les jeunes". Durant l'année, les élèves ont ainsi été amenés à travailler sur un certain nombre de thématiques comme la question des noms de rues et de bâtiments, ainsi que les conflits d'usage dans l'espace public.

Ils ont également été invités à partager leurs expériences personnelles et ont élaboré un certain nombre de spectacles et présentations, dont plusieurs saynètes, pour le théâtre-forum, portants sur le harcèlement de rue, l'orientation scolaire ou le choix de pratiques sportives ou musicales.

"Robin des villes" au cœur du projet

Originellement créée à Lyon, puis étendue à la France entière, l'association "Robin des villes" milite, depuis 1997, pour une ville "partagée, agréable, accessible à tou.te.s et imaginée par ses habitant.e.s". À cet égard, elle aborde régulièrement, lors de conférences-débats ou animations diverses, des thématiques variées sur l'éducation, l'égalité, l'urbanisme ou encore l'écologie.

Lire aussi : Métropole de Lyon : le verdict est tombé, Villeurbanne sera LA "capitale française de la culture" en 2022