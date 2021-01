Villeurbanne : portes ouvertes ce dimanche à l'Île Egalité

Un collectif d'habitants du quartier Cusset, à Villeurbanne, a décidé d'occuper un bâtiment vacant, rebaptisé l'Île Egalité. Ce dimanche 17 janvier, ils organisent une journée portes ouvertes pour évoquer leurs nouveaux projets.

Le collectif "Solidarité Cusset" occupe depuis fin novembre 2020 les locaux vacants du 6 rue de l'Egalité, à Villeurbanne, près de Lyon. Le bâtiment a depuis été renommé l'Île Egalité. Ce dimanche 17 novembre, les militants organisent une journée portes ouvertes pour faire découvrir leurs actions et leurs projets futurs.

Le collectif est composé d'habitants du quartier Cusset, à Villeurbanne, qui ont décidé de s'organiser en réponse aux confinements et leurs conséquences pour les plus précaires. Depuis le premier confinement, ils organisent des distributions de produits de première nécessité et d'hygiène avec le soutien des associations locales. Avec l'ouverture de ce lieu qui permet également d'héberger des personnes sans logement, le collectif entend proposer d'autres actions.

Au rez-de-chaussée du bâtiment, une épicerie gratuite est ouverte chaque jeudi de 16h à 18h. Un peu plus loin, des machines à laver sont mises à disposition des habitants du quartier gratuitement, le lundi, mercredi et vendredi de 16h à 18h. Le collectif prévoit également d'organiser prochainement des ateliers de français, des permanences administratives, des activités sportives, et des ateliers axés sur les médias. Rendez-vous ce dimanche au 6 rue de l'Egalité à partir de 13h pour découvrir le lieu et ses activités.