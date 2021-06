Villeurbanne : la voiture de deux hommes s'encastre dans un poteau électrique, un blessé grave

Dans la nuit de dimanche à lundi, à Villeurbanne, dans la métropole de Lyon, deux jeunes ont fait une violente sortie de route en voiture.

Selon les informations relatées par Le Progrès, aux alentours de 1 heure du matin, ce lundi 7 juin, un violent accident s'est produit rue Léon Blum à Villeurbanne, dans l'est de Lyon.

Pour une raison qui reste encore inconnue à l'heure actuelle, le véhicule des deux hommes s'est encastré contre un poteau électrique. Le conducteur et son passager, tous deux âgés d'une vingtaine d'années, ont été blessés dans l'accident.

Selon les sapeurs-pompiers, l'un des jeunes hommes a été touché plus grièvement, nécessitant sa désincarcération du véhicule et son transport en urgence absolue à l'hôpital Edouard-Herriot. Le second, plus légèrement blessé, a été emmené en urgence relative à l'hôpital Lyon Sud.