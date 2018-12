Villeurbanne : ils braquent le Mc Do et prennent la fuite

Ce mercredi matin, aux alentours de 5h30, deux individus encagoulés ont braqué le coffre-fort du fast-food de Villeurbanne.

Grosse frayeur pour les employés du McDonald de Villeurbanne situé rue Léon Blum. Alors que le fast-food avait fermé ses portes à 4h ce matin, deux hommes cagoulés et gantés se sont introduits dans l’enceinte du restaurant avec la ferme intention d’y dérober la caisse. Les quelques employés restés pour ranger et nettoyer le fast-food ont été menacés par une arme de poing et une matraque, rapporte Le Progrès. Sous la contrainte, les employés les ont conduits jusqu’à la salle où se trouvait le coffre, et leur ont remis l’intégralité des recettes, dont le montant n’a pour l’instant pas été communiqué. Les deux malfrats sont repartis comme ils étaient arrivés, en voiture, avec l’aide d’un ou plusieurs complices qui faisaient le guet. Une enquête a été ouverte.