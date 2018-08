Villeurbanne : il reconnaît et arrête son cambrioleur

Lundi, à Villeurbanne, un homme d'une soixantaine d'années a reconnu et arrêté celui qui l'avait cambriolé quelques jours plus tôt.

L'information est rapportée par nos confrères du Progrès. Lundi 13 août, vers 19 heures, un sexagénaire reconnaît rue de la Soie à Villeurbanne l'homme qui l'avait cambriolé une semaine plus tôt. Grâce à une caméra de vidéosurveillance installée à son domicile, la victime connaissait le visage de son cambrioleur. Ce dernier avait dérobé un sac à main et des produits high-tech. Le sexagénaire décide d'arrêter lui-même l'homme de 38 ans et de le remettre à la police qui l'a placé en garde à vue.