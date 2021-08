Villeurbanne : Guy de Rougemont, l'auteur de la colonne de la place Albert-Thomas, s'est éteint

L'artiste et plasticien Guy de Rougemont est décédé à l'âge de 86 ans mercredi 18 août. Il avait notamment réalisé le "totem" de la place Albert-Thomas à Villeurbanne, ainsi qu'une sculpture dans le collège-lycée Marcel Dargent (Lyon 3e).

Le 18 août dernier, le peintre et sculpteur Guy de Rougemont s'est éteint à Montpellier. Commandeur des Arts et des Lettres, l'artiste avait réalisé de nombreuses œuvres urbaines, dont deux dans la métropole de Lyon. Veuf de l'actrice Anne-Marie Deschodt, il avait consacré sa vie à des œuvres minimalistes aux couleurs chatoyantes.

Après des études aux Arts-Déco à Paris, Guy du Temple de Rougemont avait séjourné durant ses débuts à la Casa de Velasquez, au début des années 1960. Soixante-huitard, il a également été designer de mobilier et de divers objets, en plus de sa carrière de peintre et de sculpteur. Il est notamment à l'origine de la table basse "Nuage", une commission pour le décorateur Henri Samuel.

Du collège Dargent à Villeurbanne

Guy de Rougemont a laissé les marques de son passage dans la région lyonnaise à la fin du XXe siècle. En 1980, il réalise une sculpture monumentale au sein du collège-lycée Marcel Dargent (3e), près de la station Montplaisir-Lumière. Inaugurée par Francisque Collomb en décembre de la même année, la cité scolaire héberge les colonnes de l'artiste parisien. Lorsque l'on passe rue Jeanne Koehler, on aperçoit derrière le grillage les couleurs pastel et ocre des piliers, qui font penser à des mikado géants.

L'année suivante, Guy de Rougemont est chargé de la place Albert-Thomas, à Villeurbanne. Dans le quartier des Gratte-Ciel, la colonne haute de 10 mètres tranche avec les tons sobres des bâtiments qui l'entourent. Le "Totem" trône au cœur de la voie, habillé de plusieurs étages de rouge, vert, jaune, violet... La municipalité a par ailleurs accueilli en 1984 une exposition de l'artiste, dans la galerie Agalexpo. L'ancien maire de Villeurbanne et ministre de la Défense sous Mitterrand Charles Hernu a écrit la préface d'un des livres consacrés au peintre, Rougemont, géométries mentales, édité par l'Hôtel de Ville en 1984.

Guy de Rougemont est également connu pour son travail à l'Hôpital Saint-Louis, à la station de RER de Marne-la-Vallée ainsi que pour sa réalisation du parvis du Musée d'Orsay, à Paris.