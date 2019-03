Ce mercredi, Météo France place le Rhône et la Loire en vigilance orange à cause de vents violents.

Météo France vient de placer les départements du Rhône et de la Loire en vigilance orange, "vent violent". Le phénomène climatique devrait être à son niveau le plus élevé entre 12 heures et minuit ce mercredi 6 mars. Une tempête "commune en période hivernale" va traverser les départements.

Des rafales de vent du sud à 62 km/h ont été relevées ce matin à Bron, 70 km/h à Brindas. Ce vent devrait se renforcer ce matin, avec des rafales qui pourraient atteindre jusqu'à 120 km/h au sud de la Loire et du Rhône.

Météo France invite les habitants des départements à limiter leur déplacement, ne pas se promener en forêt, mais aussi d'être attentif aux chutes possibles d'objets en ville.