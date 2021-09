(Vidéo) Journées du patrimoine : “Il y en a pour tous les goûts”, assure Cédric Van Styvandael (métropole de Lyon)

Cédric Van Styvandael, vice-président de la métropole en charge de la Culture, est l’invité de 6 minutes chrono. Il évoque des journées européennes du patrimoine qui se tiennent ce week-end.

Le maire de Villeurbanne et vice-président de la métropole en charge de la Culture livre à 6 minutes chrono sa sélection de lieux à visiter pour les journées européennes du patrimoine. Dans l’agglomération, plus de 400 évènements sont prévus. “L’évènement a évolué entre ce qu’on a pu voir il y a une quinze d’années avec des gens qui attendent dans une file d’attente pour découvrir sans aucune médiation. Une nouvelle offre a été développée par les villes avec plus d’animations et le thème de la jeunesse le permet. On pourra toujours visiter le patrimoine ancien”, oriente Cédric Van Styvandael. Le vice-président de la métropole en charge de la Culture tient aussi à rappeler que les journées européennes du patrimoine ne concernent pas que Lyon et Villeurbanne.

Matrimoine

Dans les lieux ouverts uniquement pour ces journées du patrimoine comme le fort de Saint-Just, le dépôt TCL de la Soie ou la Halle Tony Garnier. La métropole de Lyon met aussi en avant le matrimoine ce week-end : “la place des femmes est souvent mise sous le boisseau, en tout jamais à la hauteur de ce qu’elles ont apporté au territoire. Des acteurs se sont mobilisés pour mettre en avant ce matrimoine. Des parcours sont organisés sur les femmes résistantes ou des artistes”.