(vidéo) Hubert Guérin : "Entre Lyon et Miss France c'est une longue histoire d'amour"

Hubert Guérin est lyonnais et spécialiste Miss France. Il est le bras droit de Geneviève de Fontenay, la dame au chapeau et ancienne directrice du comité Miss France. Il était dans les studios de Lyon Capitale dans l'émission "6 minutes chrono".

A l'occasion de la sortie de son livre - Evolution et Révolution(s) d'un concours de beauté - Hubert Guérin s'explique sur le choix de ce sujet : "J'ai toujours été passionné par les médias. Je me suis demandé pourquoi Miss France fonctionne. Il y a des réponses sociologiques extrêmement intéressantes. C'est un concours de beauté évidemment populaire mais cela pose aussi des questions sur la beauté, l'identité régionale, et le féminisme par exemple. C'est un catalyseur de sujets".

Sur le féminisme

Interrogé sur le possible écart entre les valeurs affichées et la réalité du concours, Hubert Guérin répond : "Miss France est un concours populaire et éternellement ringard. C'est cela - en partie - qui fonde le succès de Miss France. De plus, sur la question du féminisme, Miss France n'est pas imperméable aux polémiques. En 1976, le concours arrête de diffuser les mensurations des candidates. Aujourd'hui la personnalité de la Miss et les valeurs de la région fondent 50 % de l'émission".

Sur la beauté

"Il n'y a pas un type de beauté qui est promu dans ce concours. Mais c'est un concours. Donc il y a effectivement des critères exclusifs de beauté. Il y a par exemple une taille minimale aujourd'hui d'1m70, il faut avoir des mensurations "harmonieuses". En réalité il y a des critères de beauté qui sont des non-dits aussi".

"Information exclusive : la couronne de la future Miss est confectionnée à Lyon cette année"

Sur Lyon

"Entre Miss France et Lyon, c'est une longue histoire d'amour. Et pourtant ce n'est pas une région considérée comme une région à Miss. Il n'y a pas une forte identité régionale en Auvergne-Rhône-Alpes, en revanche il y en a une à Lyon. La première Miss France élue Miss Lyon c'est 1930. Il y a aussi des personnalités qui se sont engagées pour ce concours comme Paul Bocuse ou Gérard Collomb. De plus, information exclusive : la couronne de la future Miss est confectionnée à Lyon cette année, dans une joaillerie lyonnaise donc".