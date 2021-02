Victoires de la musique classique : une cérémonie à huis-clos à l'Auditorium de Lyon

Les Victoires de la Musique classique auront lieu le 24 février prochain à huis-clos, à l'Auditorium de Lyon. Pour l'occasion, des grands noms de la musique classique se succéderont sur scène pour un concert retransmis en direct.

Après les Victoires de la Musique qui ont sacré il y a quelques jours la Lyonnaise Pomme, place aux Victoires de la Musique classique. La 28e édition de cet événement se tiendra mercredi 24 février à l'Auditorium de Lyon. Chaque année, différents prix sont décernés aux jeunes artistes qui se sont démarqués, dans différentes catégories : soliste instrumental, artiste lyrique, révélation instrumentale, révélation lyrique, compositeur et compositrice et enregistrement. La cérémonie sera présentée par Marina Chiche et Stéphane Bern depuis l'Auditorium. En raison de la situation sanitaire, elle se fera à huis-clos et sera retransmise en direct sur France 3, et à 21h sur France Musique.

L'Orchestre national de Lyon, dirigé par le tout nouveau chef d'orchestre Nikolaj Szeps-Znaider, accompagnera quelques grands noms de la musique classique. Au programme : les ténors Michael Spyres et Lawrence Brownlee, la jeune cheffe d'orchestre vénézuélienne Glass Marcano, le chef d'orchestre Leonardo García Alarcón et son ensemble de musique baroque Cappella Mediterranea, le comédien Alex Vizorek et le duo de pianistes Jatekok.

A l'Auditorium, on se réjouit de pouvoir maintenir cette cérémonie, comme preuve d'une culture toujours présente en dépit de la crise sanitaire. "En cette année 2021 si particulière, il est si précieux de pouvoir témoigner de la vitalité musicale française, de permettre au public, où qu’il soit, de s’attacher aux jeunes talents et de retrouver en direct les artistes auxquels nous sommes attachés", estime Aline Sam-Giao, directrice générale de l'Auditorium.

Chaque année, la Victoire d'honneur est attribuée d'ordinaire un artiste international. Pour cette 28e édition et son contexte particulier, elle sera remise symboliquement aux élèves du conservatoire de Lyon, pour récompenser l'ensemble des musiciens et célébrer plus généralement l'avenir de la musique classique.