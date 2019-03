Verdict du procès Barbarin, François Devaux se dit "serein"

Ce jeudi 7 mars, le TGI de Lyon rend son verdict dans le cadre de l'affaire Barbarin. François Devaux de La Parole Libérée se dit "serein".

Épilogue jeudi à Lyon pour le grand procès de l'Église et l'affaire Barbarin (lire ici). Le TGI de Lyon doit rendre son jugement ce matin. Quelques minutes avant d'entrer dans le tribunal, François Devaux de La Parole Libérée s'est confié à Lyon Capitale : "On est sereins. On a hâte d'avoir les conclusions du tribunal sur ce procès. On espère qu'on va avoir une décision pleinement motivée. Que la qualité de la réponse sera à la hauteur du débat qu'il y a eu au sein du tribunal".

"Si la loi de non-dénonciation ne fonctionne pas dans ce cas-là quand peut-elle fonctionner ?", conclut François Devaux. Verdict dans la matinée.