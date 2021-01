Vent violent à Lyon : prudence, alerte orange dans le Rhône

Météo France place le département en alerte orange vent violent et appelle les habitants du Rhône à être très vigilant dans la journée de ce mercredi 20 janvier.

Ça souffle dans le Rhône ! Le département et tout particulièrement l’agglomération lyonnaise est placée en alerte orange vent violent à partir de 12h et jusqu’à 21h ce soir. Météo France explique qu’une forte tempête hivernale arrive sur le sud du département. Le vent de sud atteignait déjà 62 km/h à Bron vers 6h du matin, des rafales pouvant dépasser les 100 km/h, voire atteindre les 120km/h, sont redoutées dans l’après-midi et la soirée.

Météo France demande aux habitants une vigilance particulière, "les forces de vent prévues occasionnent toujours des dégâts", explique-t-il.

Par ailleurs, le département est maintenu en alerte jaune "Crues", mais le niveau de la Saône semble stabilisé. À la station Vigicrue du Pont de la Feuillée, le niveau du fleuve à 8h est de 3,37m.