Vaulx-en-Velin : une greffière du tribunal judiciaire de Lyon agressée

Deux hommes vont être jugés en comparution immédiate ce mercredi pour avoir arraché le sac à main d’une greffière du tribunal judiciaire de Lyon à Vaulx-en-Velin, fin décembre.

Mauvaise rencontre pour une greffière du tribunal judiciaire de Lyon. Le 23 décembre, vers 17h50, un homme a arraché violemment son sac à main avenue des Canuts, à Vaulx-en-Velin, la faisant tomber. Il a été vu prenant la fuite avec un autre individu.

Le suspect a ensuite utilisé la carte bancaire de la victime dans un commerce peu de temps après le vol. C’est l’erreur qui a permis à la Sûreté départementale de l’identifier grâce aux systèmes de vidéo-surveillances. Sur les bandes les policiers ont reconnu deux hommes de 18 et 24 ans, originaires de Vaulx-en-Velin et Décines, déjà connus de leurs services.

Ils ont été interpellés et placés en garde à vue ce 19 janvier. Le plus jeune a avoué le vol, l’utilisation frauduleuse de la carte bancaire et a indiqué aux agents l’endroit où il avait tenté de brûler le sac. Le second a reconnu l’utilisation frauduleuse du moyen de paiement. Ils ont été présentés au Parquet ce mercredi en vue d’un jugement en comparution immédiate.