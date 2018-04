Malgré quelques complications à Lyon comme habituellement, Bison futé voit du vert pour ce premier week-end de vacances scolaires.

La zone A, dont fait partie Lyon, entre en période de congés scolaires à partir de ce week-end. Une première semaine de vacances qui va tomber en même temps que celles des Britanniques, Belges et Luxembourgeois. Pour Bison futé, ce vendredi 6 avril, “les difficultés de circulation habituelles seront accentuées autour des villes concernées par les congés scolaires de la zone A. C’est principalement dans la traversée de Lyon et à Grenoble en région Rhône-Alpes que la circulation sera accentuée”. Bison futé conseille d’éviter d’emprunter ces itinéraires de 16 heures à 20 heures.

Quant à ce samedi, dans les deux sens de circulation, les vacanciers pourront rencontrer quelques difficultés ponctuelles dans l’accès aux côtes de Bretagne, Normandie et Pays- de-la-Loire, sur l’A61 à Narbonne et l’A9 entre Montpellier et Béziers, ainsi qu’en région Auvergne-Rhône-Alpes dans la traversée de Lyon, puis sur l’A7 en direction du sud et en direction des Alpes sur l’A43.

Malgré ces quelques complications, tout le week-end, Bison futé prévoit du vert partout en France.