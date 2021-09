Une soixantaine de rues de Lyon réservées aux piétons ce samedi

"La Voie est libre" fait son retour dans les rues de Lyon le 18 septembre. Une soixantaine d’artères lyonnaises seront réservées aux piétons le temps d’une journée.

Pour la troisième fois, un certain nombre d’artères lyonnaises vont être rendues aux piétons le temps d’une journée. À l’occasion de la "Voie est libre", la mairie de Lyon et la Métropole vont interdire aux voitures et véhicules motorisés une soixantaine de rues et places des neuf arrondissements de la ville ce samedi 18 septembre, de 9 à 19 heures.

Les piétons ayant la priorité, les habitants qui utilisent des modes de déplacement doux, comme le vélo, devront eux aussi adapter leur pratique. À cet égard, les cyclistes devront rouler au pas, 5 km/h maximum, dans les rues concernées, tout comme les rares véhicules autorisés à circuler sur présentation d’un justificatif.

🚶‍♂ La voie est libre ce samedi 18 septembre de 9h à 19h ! Plusieurs rues des arrondissements de #Lyon seront réservées aux piétons et interdites à la circulation des véhicules.

📍 Retrouvez toutes les infos pratiques 👇

Des ateliers et animations pour les riverains

Par rapport à la dernière journée de piétonnisation, qui s’était déroulée au mois de juin, une vingtaine de rues supplémentaires seront réservées aux passants qui se déplacent à pied. Un moyen également pour la municipalité et la Métropole de Lyon de "mesurer les bienfaits de cette tranquillisation de l’espace public à différents niveaux". Le bruit, la qualité de l’air et l’impact sociétal d’une circulation moins dense sont autant de facteurs pris en compte dans l’apaisement de la ville.

Des ateliers et des animations seront également proposés aux habitants durant cette journée, notamment dans le 5e arrondissement où les riverains pourront participer à des balades à vélo, à des ateliers pour apprendre à réparer leur bicyclette ou encore réviser leur code de la route.