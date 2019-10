Une opération de soutien aux trottinettes se retourne contre Lime

Banni de Villeurbanne comme tous les opérateurs de location de trottinette électrique, Lime tente de mobiliser ses clients. Mais cette opération est en train de se retourner contre la marque à plus d'un niveau.

À travers un mail envoyé à ses utilisateurs, Lime tente de mobiliser ses clients contre une décision de la ville de Villeurbanne dans l'agglomération de Lyon. En effet, le maire Jean-Paul Bret a pris un arrêté interdisant le stationnement des trottinettes en location sur les trottoirs de la ville, demandant également aux opérateurs de quitter Villeurbanne jusqu'à ce que le cadre légal permette à la commune de mieux encadrer cette activité.

Une campagne en ligne...

Lime sort quelques arguments difficilement vérifiables sans données ouvertes et qui prennent avant tout des allures d'argument marketing. L'entreprise affirme qu'en un an, près d'un million de trajets ont été effectués à Villeurbanne : "contribuant ainsi à réduire la pollution atmosphérique, la pollution sonore et la congestion dans la commune". Via un courriel envoyé lundi 28 octobre, elle encourage ainsi ses clients à tweeter le message suivant : "J’ai participé aux 1 million de trajets réalisés en Lime à #villeurbanne et ai hâte de pouvoir de nouveau me déplacer facilement et en mode doux au sein de la commune. #LimeVilleurbanne @JeanPaulBret @villeurbanne" ou de signer une lettre de soutien.

...avec onze petites mentions dont certaines contre Lime

Malgré un envoi de courriels à ses clients, la campagne sur Twitter de Lime ne prend pas vraiment. Ce mardi matin 8h30, on compte seulement onze petites mentions, dont une partie qui salut la décision de Villeurbanne et encourage son maire dans son action. En l'état actuel, difficile pour Lime de faire valoir le nombre de mentions auprès de Jean-Paul Bret puisque le hashtag pourrait également réunir des internautes qui n'encouragent pas la location de trottinette en libre service sans station, ou aimeraient voir cette activité disparaître. Pour l'instant, l'opération de soutien fait donc un flop et se retourne contre Lime.