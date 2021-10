Une candidate à la présidentielle en visite au Médipôle de Lyon-Villeurbanne

Candidate à l'élection présidentielle, la socialiste Anne Hidalgo était en visite au Médipôle de Lyon-Villeurbanne ce jeudi. Elle sera encore à Lyon et dans la région vendredi.

Anne Hidalgo, la maire de Paris, était notamment accompagnée du maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, qui devrait jouer un rôle très important dans sa campagne présidentielle.

Très heureux d’avoir accueilli @Anne_Hidalgo à Villeurbanne pour lui faire découvrir @MedipoleLV. Une belle rencontre avec des équipes engagées et mobilisées ! Merci à elles ! https://t.co/KctaesSCm6 — Cédric VAN STYVENDAEL (@cvansty) October 7, 2021

La maire de Paris a aussi prévu de se rendre à Lyon vendredi 8 octobre. Pour son livre Une femme française, Anne Hidalgo signera quelques dédicaces à la librairie Decitre, à 14 heures 30.

Mais avant cela, elle sera accueillie entre 8 heures 20 et 8 heures 45 à l’école maternelle du Château, à Chasse-sur-Rhône, pour s’entretenir avec des parents d’élèves, enseignants et acteurs éducatifs sur la « priorité école ». Elle assistera ensuite à une table ronde sur l’inclusion scolaire, l’accompagnement à la parentalité et les temps scolaires, péri et extrascolaires.