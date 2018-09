Une 3e compagnie va relier Lyon et Nantes en avion

Le marché aérien entre Lyon et Nantes se portent très bien, une troisième compagnie va relier les deux villes dès fin octobre.

Après Hop ! Air France et EasyJet, c'est au tour de la compagnie Aigle Azur de relier l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry à celui de Nantes Atlantique par avion. Les premiers vols débuteront le 28 octobre, avec deux allers-retours du lundi au vendredi, et un vol par jour le samedi et dimanche. Les billets débutent à partir de 40 euros, sans bagage en soute pour un trajet moyen autour d'une heure vingt.