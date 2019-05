Un train percute un troupeau de vaches entre Lyon et Roanne

La circulation a été coupée sur la ligne de TER reliant Lyon à Roanne alors que huit vaches sont restées coincées sous la locomotive.

Regarder passer les trains peut être dangereux si on le fait d'un peu trop près. Ce dimanche matin vers 11h30, huit vaches qui se trouvaient sur la voie de chemin de fer reliant Lyon à Clermont-Ferrand via Roanne ont été percutées par un TER. Le train n'a pas déraillé, et aucun passager n'a été blessé, précise Le Progrès, qui rapporte l'information.

L'accident s'est produit sur la commune de Pradines, dans le département de la Loire, à hauteur du lieu-dit La Blanchisserie. Sur place les pompiers s'attachaient à dégager les carcasses des animaux. Un autre train devait être acheminé pour prendre en charge les passagers. La circulation est coupée entre Lyon et Clermont.