Un train en panne sème la pagaille entre Lyon et Saint-Etienne

Suite à la présence d'un train en panne sur la ligne Lyon - Saint-Etienne, de nombreux TER sont perturbés.

Vers 7h ce vendredi matin, un train de marchandises est tombé en panne entre les gares de Saint-Chamond et Rive-de-Gier sur la ligne Lyon - Saint-Etienne. Dès lors, depuis, la circulation ne peut se faire que sur une seule voie, de manière alternée et de nombreux TER sont supprimés sur l'une des lignes les plus importantes de la région. La situation devrait continuer jusqu'à midi, seulement un train par heure est prévu entre les deux gares.