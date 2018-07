Un son d'explosion entendu à Rillieux-la-Pape

Une explosion aurait eu lieu ce matin vers 9h30 à Rilleux-la-Pape, mais après plus d'une heure de recherche, les pompiers n'en ont trouvé aucune trace.

Trois témoins différents ont alerté ce matin les pompiers après avoir entendu un son d'explosion à Rillieux-la-Pape. Si aucun n'a pu apercevoir de déflagration, tous localisaient la provenance du son près de la rue Jacques-Prévert dans le secteur Piamateur. Une fois sur place, les pompiers, le Samu et les services du gaz ont passé plus d'une heure à rechercher ce qui aurait pu provoquer une explosion, inspectant les sous-sols et les parties communes tout au long de la rue. Contactés, les pompiers pensent qu'il s'agissait probablement de l'explosion d'un gros pétard.