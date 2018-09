Un habitant de la Loire verbalisé pour "vitesse anormalement réduite"

Il doit payer 22 euros d'amende pour avoir roulé trop doucement. Un habitant de la Loire ne décolère pas.

Il y a les amendes pour excès de vitesse, et celles pour vitesse anormalement réduite. Un habitant de Villars dans la Loire en a fait l'expérience. Selon Le Progrès, le 6 septembre au matin, alors qu'il roulait entre Dijon et Chalon-sur-Saône. En voyant des tracteurs sur la route, il décide de lever le pied, mais se fait arrêter par deux motards. Ils lui ont alors demandé pourquoi il roulait à 60 km/h. L'homme répond que des tracteurs roulaient seulement à 30 km/h à cause des vendanges, mais son explication n'a pas convaincu les policiers qui l'ont verbalisé pour "vitesse anormalement réduite". Le Ligérien a reçu une contravention de 22 euros, mais ne compte pas en rester là. Il veut désormais contester l'amende et alerter les pouvoirs publics.