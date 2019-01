Un Forum national de la gratuité organisé à Lyon samedi

Coorganisé par la mairie du premier arrondissement, cet événement se donne pour objectif de « mettre la question de la gratuité au cœur des prochaines élections municipales ».

Lyon accueillera samedi 5 janvier la deuxième édition du Forum national de la gratuité du service public. L’événement, coorganisé par l'Observatoire International de la Gratuité (OIG) et la mairie du premier arrondissement, aura lieu de 9h30 à 19h30 à la salle municipale Paul Garcin, au 7 impasse Flesselles. L’occasion de « dresser l’état des lieux des gratuités existantes et à venir », des transports en commun à l’eau en passant par l’énergie et la restauration scolaire. Au programme : une succession de débats et d’interventions de militants politiques et associatifs, dont des membres d’ATTAC, de l’ONG Droit à l’énergie ou encore de l’association Droit au logement. « La gratuité est une façon de s’en prendre aux quatre cavaliers de l’apocalypse qui nous menacent, affirmait le politologue Paul Ariès, porte-parole de l’OIG et auteur du livre Gratuité Vs Capitalisme, dans une interview à Lyon Capitale en décembre dernier. Elle permet une démarchandisation, une démonétisation et une sortie de l’économisme et de l’utilitarisme. »

Plusieurs délégués de partis politiques de gauche sont attendus, dont le porte-parole Europe Écologie Les Verts Julien Bayou et Clémentine Autain, députée France insoumise, parti avec lequel Nathalie-Perrin Gilbert a conclu une alliance en vue des élections municipales de 2020. La maire du premier arrondissement, qui veut faire de la gratuité des transports un axe de campagne, interviendra en ouverture du Forum. « Il faut proposer des solutions de déplacement qui ouvrent le droit à la ville pour tous et cela passe par le libre accès aux transports en commun, estime-t-elle. C’est un des sens que je donne à mon engagement pour Lyon en 2020. »