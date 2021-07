Vendredi 30 juillet en fin d'après-midi, un collectif de sans papiers s'est rassemblé devant la préfecture du Rhône.

"Première, deuxième, troisième génération... on s'en fout ! On est chez nous !", scandaient la dizaine de manifestants. La banderole déployée en arrière plan arbore la devise française "Liberté, Égalite, Fraternité". Concernés ou soutiens, ils sont venus se mobiliser pour la cause des sans-papiers.

Le rassemblement était organisé par le Collectif des sans papiers de Lyon. Ils réclament "la régularisation de tous les sans papiers, un logement digne pour tout le monde et la fermeture des centres de rétentions administratifs".

Le rassemblement est hebdomadaire et se tient tous les vendredi après-midi depuis fin juin 2021 devant la préfecture du Rhône.