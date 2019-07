La circulation des trains est difficile ce lundi entre Givors et Saint-Étienne à cause d'un arbre, tombé sur la voie en fin d'après-midi.

Un arbre est tombé sur la voie ferrée entre Rive de Gier et Givors ce lundi vers 17h, impactant la ligne Lyon-Saint-Étienne. Si les trains circulent normalement entre la gare de Lyon-Perrache et Givors, la situation se complique après. De nombreux retards sont donc à prévoir et certains trains ont d'ores et déjà été supprimés.