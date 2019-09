"Uber Sheat" : à Lyon, un dealer reprend le principe d'Uber Eats

A Lyon, un dealer fait ouvertement la publicité de sa drogue sur les réseaux sociaux et propose un service de livraison copié sur l’application américaine Uber.

Les vendeurs de drogue aussi semblent avoir pris le tournant de l’uberisation, et cette fois-ci au sens strict. A Lyon, une vidéo faisant la promotion d’un dealer au sens marketing visiblement aigu circule sur les réseaux sociaux. Il y présente ses services intitulés "Uber Sheat" et reprend tous les codes de l’application américaine. Il propose un service de livraison "dans tout Lyon" et "en moins d’une heure" ainsi que "des produits de qualité" selon nos confrères du Progrès. Le dealer va même jusqu’à mettre en scène la confection des sachets de cannabis et de résine, sur lesquels sont imprimés toutes les informations utiles pour le contacter. Avec toute cette publicité, pas sûr que le vendeur reste anonyme bien longtemps.