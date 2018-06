Trop pauvres pour obtenir un logement social ?

Ceux qui ont déposé une demande le savent, obtenir un logement social peut s’avérer très long et fastidieux. Dans le Rhône (deuxième plus longue liste d’attente de France), les plus précaires subissent de plein fouet des procédures qui ont tout d’un parcours du combattant et se voient même parfois refuser l’accès au parc social faute… de ressources.

Peut-on être trop pauvre pour obtenir un logement social ? “En théorie, non, répond Marie-Claire Gerland, de l’Association villeurbannaise pour le droit au logement (AVDL). Pour accéder au parc social, il faut simplement être en situation régulière sur le territoire français et ne pas dépasser les plafonds de ressources autorisés.” Pourtant, depuis quelques années, les personnes les plus précaires ont de plus en plus de mal à obtenir un logement social. Faute de ressources, les publics qui en théorie devraient bénéficier en priorité de ces logements aux loyers réduits sont parfois laissés de côté par les bailleurs sociaux et par l’État. Le processus d’attribution de ces logements, déjà long et fastidieux pour tous les demandeurs, se transforme alors en véritable parcours du combattant. Un chemin semé d’obstacles, d’autant plus nombreux dans les zones où le marché de l’immobilier est tendu, comme la métropole de Lyon, où plus de 40 000 personnes ont demandé à accéder au parc social en 2017.