Travaux sur les routes lyonnaises : le tunnel sous Fourvière fermé de nuit

Cette semaine verra de nombreux axes routiers lyonnais perturbés les nuits de semaines, de l'autoroute A7 à l'A47 ne passant par le périphérique nord.

Des travaux d'entretiens dans le tunnel sous Fourvière cette semaine. L'ouvrage sera fermé en direction de Marseille lundi, mercredi et jeudi, de nuit, entre 20h30 et 5 heures le lendemain. Mardi la circulation s'effectuera de manière bidirectionnelle sous un seul tube, aux mêmes heures.

"La mise en place d'un système bidirectionnel signifie que lorsque des travaux de maintenance s'effectuent dans un tube fermé, la circulation se reporte dans l'autre tube (non concerné par les travaux) qui lui sera ouvert à la circulation, explique Onlymoov. Le trafic dans ce tube, habituellement en sens unique, s'effectuera dans les deux sens". Une coupure d'une dizaine de minutes est à prévoir au moment de la mise en place de la zone de basculement.

Vitesse réduite sous Fourvière

En amont de la fermeture du tube, et de la mise en place du bidirectionnel, plusieurs accès seront fermés. Il s'agit de ceux venant des bretelles Gorge de Loup et Kitchener, de la bretelle de Tassin (le temps de la mise en place de la zone de basculement) et de l'accès depuis la trémie Perrache en provenance du pont Galliéni ou de l'axe Nord-Sud (le temps de la mise en place de la zone de basculement).

Pendant cette période, la vitesse sera limitée à 50 km/h dans le tunnel et en amont de celui-ci. Elle sera même réduite à 30 km/h dans la zone en basculement, c'est à dire la zone où la voie rapide est fermée pour permettre le rabattement des véhicules vers le tube en bidirectionnel.

Le pont de Givors toujours perturbéesur l'A47

Les travaux se poursuivent aussi sur le Pont de Givors, sur l'autoroute A47. Mardi soir la circulation sera interdite de 21 heures à 5 heures le lendemain entre Givors centre (échangeur n°9.1) et le noeud de Ternay, en direction de Lyon. "Les travaux seront majoritairement réalisés sous circulation avec une réduction du nombre de voies et de leur largeur", précise Onlymoov. Prudence donc. Circulation interdite aussi sur l'A7, de lundi à jeudi entre 21 heures et 5 heures le lendemain, entre les noeuds de Ternay et de Feyzin (échangeur n°6), en direction de Paris.

L'A46 Sud connaîtra des fermetures nocturnes de lundi à jeudi, entre 21 heures et 5 heures le lendemain, entre les noeuds de Manissieux et de Ternay, en direction de Marseille. L'A432 sera fermée les mêmes jours aux mêmes heures entre Saint-Laurent de Mure (échangeur n°3) et la jonction avec l'autoroute A43, en direction de Marseille.

Travaux sur les périphériques lyonnais

Sur le périphérique Nord, la circulation sera réduite jeudi soir, sur le Viaduc du Rhône ne direction de Genève de 21 heures à 5 heures le lendemain. Le même soir la circulation sera réduite en direction de Paris au niveau de la porte de la Pape depuis la porte de Crois Luizet, aux mêmes horaires.

En journée, la Rocade Est verra la bretelle de sortie Vaulx-en-Velin (échangeur n°5), en direction de Paris fermée de 10 heures à 15 heures, de lundi à jeudi. Fermeture nocturne sur le périphérique Laurent Bonnevay enfin, mercredi et jeudi de 21 heures à 5 heures le lendemain, de la bretelle de sortie Montchat (échangeur n°10), en direction de Marseille.

Au coeur de l'agglomération, le tunnel Vivier-Merle est toujours fermé, dans le cadre des travaux de réaménagement du centre commercial de la Part-Dieu.