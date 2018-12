Des travaux vont perturber la circulation dans le tunnel sous Fourvière et au niveau du tunnel Brotteaux-Servient la semaine prochaine.

Lundi 3 et mardi 4 décembre prochain en soirée, la circulation sera perturbée au tunnel sous Fourvière. De 21h à 5h le lendemain, le tunnel se traversera de manière bidirectionnelle : lorsque des travaux de maintenance s'effectuent dans un tube fermé, la circulation se reporte dans l'autre tube (non concerné par les travaux) qui lui sera ouvert à la circulation. Cependant, les accès Kitchener et Gorges de Loup seront fermés.

Du côté du tunnel Brotteaux-Servient, une fermeture totale est prévue le 6 décembre de 22h à 6h le lendemain.